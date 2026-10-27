Илияна Йотова отказала втора покана за интервю от CNN

Президентът Илияна Йотова е получила втора покана за интервю от американската телевизия CNN. Още десет чуждестранни медии също са проявили интерес към разговор с българския държавен глава, сред тях и най-голямата френска телевизия, съобщава „24 часа“.

Йотова е отклонила предложенията за интервюта, тъй като в момента тече предизборната кампания. От екипа ѝ обясняват, че като първата жена държавен глава, която се кандидатира за пълен мандат, тя е избрала да постави в центъра на кампанията си разговора с българските граждани.

Преди дни интервю за CNN даде Андрей Гюров. Тогава журналистката Пола Нютон съобщи, че покана за участие е била отправена и към Илияна Йотова, но тя не я е приела.

От екипа на президента уточняват, че държавният глава смята за свой приоритет първо да представи позициите си пред българските граждани.

Според тях, ако получи доверието на избирателите, Йотова ще представи позициите на България и пред чуждестранните медии.