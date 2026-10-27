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Букурещ затяга правилата за тротинетките

Букурещ затяга правилата за тротинетките
БТА

Сенатът на Румъния одобри законопроект на национално ниво, който предвижда каските да станат абсолютно задължителни за всички велосипедисти и водачи на електрически тротинетки по обществените пътища

Румънската столица Букурещ затяга сериозно контрола над използването на споделени електрически тротинетки. Местният общински съвет гласува пакет от нови правила, които въвеждат възрастови ограничения, строги изисквания за паркиране и солени санкции за нарушителите. Информацията предава БТА.

Според приетия регламент в Букурещ право да наемат двуколесните превозни средства вече имат само пълнолетни лица. Изключение се допуска за младежи на 16 и 17 години, но единствено ако притежават шофьорска книжка за категории AM, A1 или B1. Водачите на тротинетки ще могат да се движат по велоалеите, а при липса на такива – по градската улична мрежа, стига максималното ограничение на скоростта по конкретния път да не надвишава 50 км/ч.

Нови ангажименти се вменяват и на компаниите за споделено пътуване. Те вече ще трябва да плащат за разрешителни, за да разполагат автопарка си върху общински терени. Освен това фирмите са длъжни да прибират всяка неправилно оставена тротинетка в рамките на два часа, след като бъдат известени от контролните органи. Санкциите за нарушаване на новите разпоредби са драстични и могат да достигнат до 10 000 леи (приблизително 1869 евро).

Паралелно с мерките в столицата, Сенатът на Румъния одобри законопроект на национално ниво, който предвижда каските да станат абсолютно задължителни за всички велосипедисти и водачи на електрически тротинетки по обществените пътища, без значение от възрастта им. Законодателната инициатива е провокирана от масовото навлизане на този тип придвижване и черната статистика на пътя. Официални данни на полицията и здравното министерство показват, че за последните 18 месеца (между март 2025 г. и края на лятото на 2026 г.) в Румъния са станали близо 3267 произшествия с тротинетки, отнели живота на 24 души.

Решението на общинарите в Букурещ е продължение на поредица от рестрикции, след като по-рано през септември бе забранено карането на наети тротинетки в столичните паркове и по време на масови обществени прояви. Натискът за законови промени от страна на местните власти започна още през лятото на миналата година, а през септември 2025 г. град Пятра Нямц напълно забрани услугите за отдаване под наем, след като 15-годишно момче загина при инцидент.

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