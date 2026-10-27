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Напрежение в Белград: Протестиращи нахлуха в редакция на сръбски вестник, Сърданович призова за спокойствие

Напрежение в Белград: Протестиращи нахлуха в редакция на сръбски вестник, Сърданович призова за спокойствие

По време на събитията възникнал словесен конфликт със собственика и главен редактор на медията Драган Й. Вучичевич

Напрежението в Белград ескалира в понеделник вечерта, след като протестиращи граждани влязоха в сградата на сръбския таблоид „Информер“, а по-късно се събраха и пред телевизия „Пинк“.

До редакцията на „Информер“ се стигнало след събиране на граждани, сред които била и Диана Хрка – майката на Стефан Хрка, загинал при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад.

По време на събитията възникнал словесен конфликт със собственика и главен редактор на медията Драган Й. Вучичевич. Според информацията на „Макфакс“ десетки граждани влезли в сградата около 18:40 ч., след което излезли, но останали в двора. По-късно протестиращи отново се приближили до редактора и поискали той да се извини на сръбските граждани.

На мястото пристигнали полицейски подразделения, включително служители с екипировка за овладяване на безредици. Между протестиращи и полицаи се стигнало до блъскане.

По-късно част от демонстрантите се преместили пред сградата на телевизия „Пинк“, където полицията охранявала входа. Протестиращите замеряли фасадата с яйца и скандирали. Според публикацията няма данни те да са проникнали в сградата на телевизията.

Сърданович призова за спокойствие

След инцидентите лидерът на студентската листа Илия Сърданович отправи призив към гражданите да запазят спокойствие и да не прибягват до насилие.

„Моля ви да останете спокойни и достойни, както бяхте досега, през останалата част от изборния процес и след това. Изборите все още не са приключили, а резултатите не са обявени. Не прибягвайте до никаква форма на насилие“, заяви Сърданович в обръщение, публикувано в социалните мрежи.

С призива си той подчерта необходимостта от сдържаност в момент на повишено напрежение, докато изборният процес в страната все още не е приключил.

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