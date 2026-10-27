Студентската листа печели 52,17% от гласовете на изборите в Сърбия, Вучич остава втори с 39,17%

Сръбската Републиканска избирателна комисия (РИК) публикува първите официални предварителни резултати от предсрочните парламентарни избори в страната, проведени на 25 октомври. При обработени 97,56% от протоколите Студентската листа получава 52,17% от гласовете, докато коалицията "Единна Сърбия" на Сръбската прогресивна партия (СПП), свързвана с бившия президент Александър Вучич, събира 39,17%.

Според данните на сайта на РИК студентската формация е подкрепена от 2 267 615 избиратели, а листата на СПП получава 1 685 022 гласа.

Предварителните официални резултати засега потвърждават разпределението на мандатите, обявено по-рано от неправителствената организация Център за свободни избори и демокрация (ЦеСИД). Студентската листа ще разполага със 140 депутати в новия парламент, а Сръбската прогресивна партия - със 104 места.

Всички останали кандидатски листи остават под изборния праг от 3% за влизане в парламента. Четири формации на националните малцинства обаче ще имат свои представители, тъй като за тях се прилага по-нисък праг.

Листата "Съюз на войводжанските маджари - д-р Балин Пастор" получава 34 762 гласа, или 0,81%, което ѝ осигурява два депутатски мандата. Албанската коалиция събира 27 670 гласа, равняващи се на 0,64%, и също ще има двама представители.

Листата "Расим Ляич - Народен" печели 20 544 гласа, или 0,48%, и ще изпрати един депутат в парламента. Един мандат получава и "СДА Санджак - Пазителите на Санджак", за която са гласували 12 399 избиратели, или 0,29%.

Избирателната активност на изборите е достигнала 69,3%, съобщава ЦеСИД.