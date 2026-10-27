Пламен Киров: В Споразумението с Украйна има условие да ѝ продаваме ток на фиксирана цена

Споразумението с Украйна трябваше да мине през парламента, но предишния парламент приключи. При нас уредбата е малко сложна. Това споразумение спада в политическите споразумения и по Закона за международните договори на Република България, за които е казано, че се ратифицират. Това заяви проф. Пламен Киров пред Нова нюз.

Той даде пример, че в Споразумението има 10-годишен срок България да продаде на Украйна реакторите от непостроената АЕЦ "Белене" и да продава ток на фиксирана цена на Украйна. "За мен, за Вас цената на тока фиксирана ли е", запита конституционалистът.

Той даде пример, че в документа е указано да предоставяме безвъзмездно и отбранителна продукция на Украйна.

Таралеж припомня - на 1 юли Народното събрание отхвърли искането на партия "Възраждане" правителството да бъде задължено да прекрати сключеното от служебния кабинет споразумение за сътрудничество с Украйна. От всички останали парламентарни групи се обявиха "против", а 14 депутати от "Прогресивна България" се въздържаха.