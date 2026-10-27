Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

Шофьор на автобус от градския транспорт в София прекъсна курса си, за да помогне на дете, на което му прилошало по време на пътуване. Постъпката на водача предизвика вълна от положителни реакции в социалните мрежи, след като една от пътничките разказа за случилото се.

Историята е отпреди няколко дни, а главният герой е Даниел Петров – шофьор на автобус по линия 83 в столицата, съобщава БНТ.

Пътници забелязали, че момчето не се чувства добре

Йоана Димитрова пътувала към работното си място, когато дочула разговор между други пътници за момче, чието поведение изглеждало необичайно.

„Чух за момент една от седящите дами, която сподели: „Той изглежда неадекватно и говори неадекватно“. Съответно веднага спрях слушалките и започнах да се оглеждам“, разказва тя.

Междувременно шофьорът също разбрал, че детето има нужда от помощ, и взел решение незабавно да спре автобуса на най-близката спирка.

„Разбрах, че му е лошо и не се чувства добре. Помолих пътниците да слязат и да изчакат следващия автобус, защото не мога да продължа. Налага се да извикам бърза помощ“, обяснява Даниел Петров.

Шофьорът останал до детето до пристигането на медиците

След като автобусът спрял, останалите пътници слезли и продължили пътуването си с друго превозно средство.

Даниел обаче останал при момчето, за да го успокои и да изчака пристигането на медицинските екипи.

„Казах му да стои мирно и спокойно, да не се плаши, че няма страшно, сега ще дойде бърза помощ да му помогне“, споделя шофьорът.

На мястото пристигнали екипи на Спешна помощ и полицията, които поели случая.

Историята събра хиляди реакции в социалните мрежи

Впечатлена от постъпката на водача, Йоана Димитрова решила да разкаже за случилото се във Facebook.

За броени часове публикацията ѝ събрала хиляди харесвания и споделяния.

„Смятам, че доброто трябва да се предава напред. Трябва да се говори за него. Просто добротата му, която прояви, смятам, че трябва да се обсъжда“, казва жената.

Самият Даниел Петров не смята, че е направил нещо необичайно. Според него в подобна ситуация всеки човек трябва да реагира и да помогне.

„Всеки нормален човек би трябвало да спре, да обърне внимание и да помогне“, категоричен е той.

От „Столичен автотранспорт“ похвалиха съвестните водачи

От общинското дружество „Столичен автотранспорт“ коментираха, че въпреки трудните условия на работа, натоварения трафик и продължаващия недостиг на шофьори, в системата работят много отговорни служители.

От дружеството подчертават, че подобни прояви на съпричастност не са изключение и че водачите ежедневно оказват съдействие на пътници, когато възникне необходимост.