Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Пласидо Доминго покани маестро Найден Тодоров да дирижира финала на „Опералия“ в Шанхай

Пласидо Доминго покани маестро Найден Тодоров да дирижира финала на „Опералия“ в Шанхай
Снимка: БТА

Лауреати на конкурса са Роландо Вийязон, Джойс ДиДонато, Ервин Шрот, Прити Йенде и Соня Йончева

Маестро Найден Тодоров ще дирижира оперната част във финалния концерт на „Опералия“ в Шанхай. Българският маестро е получил лична покана от основателя на един от най-престижните музикални конкурси в света – Пласидо Доминго, информират от Софийската филхармония. 

Събитието е на 1 ноември в Shangyin Opera House, където тази година се провежда международната надпревара за млади оперни певци. Финалният концерт ще бъде излъчен по Mezzo – един от водещите международни телевизионни канали за класическа музика и опера.

Поканата към българския диригент идва лично от Пласидо Доминго след изключително успешното представяне на Найден Тодоров на Опералияпрез 2025 г. в София, коментират от Софийската филхармония. Тогава, под неговата палка, Софийската филхармония съпровожда финалистите на конкурса в зала „България“. Високата оценка на Доминго за работата на българския маестро намира своето продължение в поканата той отново да застане на диригентския пулт на финала – този път в Шанхай.

Както и в София, двамата ще си поделят диригентските ангажименти на финалния концерт. Найден Тодоров ще дирижира оперните изпълнения на финалистите, а Пласидо Доминго ще застане на пулта за изпълненията на сарсуели – традиционния испански музикално-сценичен жанр, който заема специално място в артистичната кариера на световноизвестния тенор.

Основан през 1993 г. от Пласидо Доминго, конкурсът „Опералияе сред най-авторитетните международни платформи за откриване на млади оперни таланти. Негови лауреати са световноизвестни певци като Роландо Вийязон, Джойс ДиДонато, Ервин Шрот, Прити Йенде и българката Соня Йончева. Всяка година конкурсът събира млади изпълнители от различни държави, а представянето им се оценява от жури с участието на водещи представители на международната оперна индустрия.

Тазгодишното издание на „Опералия“ се провежда от 26 октомври до 1 ноември в Шанхай, с домакинството на Шанхайската консерватория и Shangyin Opera House.

Още по темата

В МК: Найден Тодоров е подготвил два законопроекта за приемника си Евтим Милошев

В МК: Найден Тодоров е подготвил два законопроекта за приемника си Евтим Милошев

Найден Тодоров: Належаща е дългосрочна стратегия за културата

Найден Тодоров: Належаща е дългосрочна стратегия за културата

Найден Тодоров: Априлското въстание е моралната основа на България

Найден Тодоров: Априлското въстание е моралната основа на България

Найден Тодоров: Инфраструктурата на културните сгради в България е зле

Найден Тодоров: Инфраструктурата на културните сгради в България е зле

Найден Тодоров: Театрите не са фабрики

Найден Тодоров: Театрите не са фабрики

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

Ето как да наваксате със съня по правилния начин

Ето как да наваксате със съня по правилния начин

Мбапе нарече Мао Дзедун „диктатор“ и загуби милиони

Мбапе нарече Мао Дзедун „диктатор“ и загуби милиони

Музикално лято 2027 г: Брус Дикинсън отново идва в София

Музикално лято 2027 г: Брус Дикинсън отново идва в София

Instagram обяви война на YouTube: Тества 90-минутни хоризонтални видеа

Instagram обяви война на YouTube: Тества 90-минутни хоризонтални видеа

Най-ново: Нидерландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия 2027

Най-ново: Нидерландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия 2027

Водещи

Хутите обявиха удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия

Хутите обявиха удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия

  • Преди 2 минути
Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

  • Преди 2 минути
България е на първо място в ЕС по смъртност при катастрофи: 71 загинали на милион жители

България е на първо място в ЕС по смъртност при катастрофи: 71 загинали на милион жители

  • Преди 4 минути
Николай Попов пред Таралеж: Никой не е застрахован на пътя, съдът да не пуска убиеца на Милен Цветков

Николай Попов пред Таралеж: Никой не е застрахован на пътя, съдът да не пуска убиеца на Милен Цветков

Емил Тонев за ареста на Борисов: Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари

Емил Тонев за ареста на Борисов: Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

  • Преди 12 минути
Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

  • Преди 13 минути
Кандев към Вълчев: Мъжеството не се дава с акт за раждане

Кандев към Вълчев: Мъжеството не се дава с акт за раждане

Мерц: Русия и САЩ не могат да разрешат войната в Украйна без Киев и Европа

Мерц: Русия и САЩ не могат да разрешат войната в Украйна без Киев и Европа

  • Преди 15 минути
Отмениха частичното бедствено положение в Кюстендил

Отмениха частичното бедствено положение в Кюстендил

  • Преди 25 минути
ЕС одобри 4,7 млрд. евро за възстановяване на разходите за военна помощ за Украйна

ЕС одобри 4,7 млрд. евро за възстановяване на разходите за военна помощ за Украйна

  • Преди 26 минути
Левски пуска билетите за мача с Ягелония

Левски пуска билетите за мача с Ягелония

  • Преди 31 минути
5 жалби блокират федерацията по борба

5 жалби блокират федерацията по борба

  • Преди 35 минути
Левски е готов с плана за зимна подготовка

Левски е готов с плана за зимна подготовка

  • Преди 37 минути
Полша и Великобритания укрепват военното си сътрудничество и подкрепят съюза със САЩ

Полша и Великобритания укрепват военното си сътрудничество и подкрепят съюза със САЩ

  • Преди 39 минути