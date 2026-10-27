Instagram обяви война на YouTube: Тества 90-минутни хоризонтални видеа

Instagram започна тестове на нова функция, която позволява на избрани автори на съдържание в САЩ да публикуват хоризонтални видеоклипове с продължителност до 90 минути, съобщава „Холивуд Рипортър“.

Продуктът, наречен Features, е насочен към създатели на подкасти, комедианти и автори, работещи с дълги формати. Платформата ще даде възможност за свързване на кратките клипове в секцията Reels, които обикновено са с дължина до три минути, към пълното видео. Потребителите, които попаднат на откъс от подкаст в Reels, ще могат веднага да продължат гледането или да отворят целия материал, обяснява Теса Лайънс, вицепрезидент по продуктите в Instagram.

Дългите видеа ще бъдат препоръчвани на потребителите и в секцията Explore, както и на други места в приложението.

Платформата вече е изпробвала нововъведението с автори в Бразилия, а сега планира да го разшири сред десетки хиляди създатели на съдържание в САЩ. Сред първите участници са водещата на подкасти и съосновател на бранда Skims Ема Гред, модната блогърка Моне Макмайкъл, Престън Раковски, който интервюира жители на Ню Йорк за любовта и връзките, както и футболният влогър Доналд Де Ла Хей.

Тези тестове идват в момент, когато платформи като Netflix и Disney добавят подкасти и авторски видеа в опит да привлекат повече потребителско време и да се конкурират директно с YouTube.

Предизвикателство за Instagram обаче остава моделът на YouTube за споделяне на приходите, който предлага на одобрените автори 55 процента от постъпленията от реклама. От компанията уточняват, че вече работят по договори с първите участници, като за разлика от сделките с Netflix, тук няма изискване за ексклузивност. Настоящите рекламни договори на авторите ще се прехвърлят и в дългите видеа, а Instagram ще съдейства на тези без партньорства да открият подходящи брандове.

Новата функция Features ще бъде достъпна за мобилни устройства, но дългосрочната цел е изживяването да се пренесе към приложението Instagram за телевизори. То стартира миналата година за платформи като Samsung, Fire TV и Google TV, а сега се разширява и към Apple TV в САЩ. Очакванията на мениджмънта са, че с течение на времето голяма част от задълбоченото гледане на дълго хоризонтално съдържание ще се случва именно на големите екрани.

Паралелно с това Instagram експериментира и с функцията Series, която дава обособено място в профилите за епизодични поредици от Reels. Компанията вече си сътрудничи със студиа за микродрами в Югоизточна Азия и отделни автори, като планира да разшири тестовете в повече страни и да ги въведе в САЩ в края на тази или началото на следващата година. Платформата тества също интегрирането на видео на живо в раздела Reels, както и показването на преки излъчвания на потребители, които не следват съответния профил. Тази опция стартира в Индонезия и Бразилия с планове за пазарен дебют в САЩ през следващата година.