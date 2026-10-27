Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Instagram обяви война на YouTube: Тества 90-минутни хоризонтални видеа

Instagram обяви война на YouTube: Тества 90-минутни хоризонтални видеа
Pixabay

Новата функция Features ще бъде достъпна за мобилни устройства, но дългосрочната цел е изживяването да се пренесе към приложението Instagram за телевизори

Instagram започна тестове на нова функция, която позволява на избрани автори на съдържание в САЩ да публикуват хоризонтални видеоклипове с продължителност до 90 минути, съобщава „Холивуд Рипортър“.

Продуктът, наречен Features, е насочен към създатели на подкасти, комедианти и автори, работещи с дълги формати. Платформата ще даде възможност за свързване на кратките клипове в секцията Reels, които обикновено са с дължина до три минути, към пълното видео. Потребителите, които попаднат на откъс от подкаст в Reels, ще могат веднага да продължат гледането или да отворят целия материал, обяснява Теса Лайънс, вицепрезидент по продуктите в Instagram.

Дългите видеа ще бъдат препоръчвани на потребителите и в секцията Explore, както и на други места в приложението.

Платформата вече е изпробвала нововъведението с автори в Бразилия, а сега планира да го разшири сред десетки хиляди създатели на съдържание в САЩ. Сред първите участници са водещата на подкасти и съосновател на бранда Skims Ема Гред, модната блогърка Моне Макмайкъл, Престън Раковски, който интервюира жители на Ню Йорк за любовта и връзките, както и футболният влогър Доналд Де Ла Хей.

Тези тестове идват в момент, когато платформи като Netflix и Disney добавят подкасти и авторски видеа в опит да привлекат повече потребителско време и да се конкурират директно с YouTube.

Предизвикателство за Instagram обаче остава моделът на YouTube за споделяне на приходите, който предлага на одобрените автори 55 процента от постъпленията от реклама. От компанията уточняват, че вече работят по договори с първите участници, като за разлика от сделките с Netflix, тук няма изискване за ексклузивност. Настоящите рекламни договори на авторите ще се прехвърлят и в дългите видеа, а Instagram ще съдейства на тези без партньорства да открият подходящи брандове.

Новата функция Features ще бъде достъпна за мобилни устройства, но дългосрочната цел е изживяването да се пренесе към приложението Instagram за телевизори. То стартира миналата година за платформи като Samsung, Fire TV и Google TV, а сега се разширява и към Apple TV в САЩ. Очакванията на мениджмънта са, че с течение на времето голяма част от задълбоченото гледане на дълго хоризонтално съдържание ще се случва именно на големите екрани.

Паралелно с това Instagram експериментира и с функцията Series, която дава обособено място в профилите за епизодични поредици от Reels. Компанията вече си сътрудничи със студиа за микродрами в Югоизточна Азия и отделни автори, като планира да разшири тестовете в повече страни и да ги въведе в САЩ в края на тази или началото на следващата година. Платформата тества също интегрирането на видео на живо в раздела Reels, както и показването на преки излъчвания на потребители, които не следват съответния профил. Тази опция стартира в Индонезия и Бразилия с планове за пазарен дебют в САЩ през следващата година.

Още по темата

Директорът на Instagram: Без алгоритмите потребителите ще виждат повече съдържание от брандове

Директорът на Instagram: Без алгоритмите потребителите ще виждат повече съдържание от брандове

Процесът, който може да промени Instagram: Meta обвинена, че умишлено пристрастява деца

Процесът, който може да промени Instagram: Meta обвинена, че умишлено пристрастява деца

Дело за 1 трилион долара заплашва да промени радикално Facebook и Instagram

Дело за 1 трилион долара заплашва да промени радикално Facebook и Instagram

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

Ето как да наваксате със съня по правилния начин

Ето как да наваксате със съня по правилния начин

Мбапе нарече Мао Дзедун „диктатор“ и загуби милиони

Мбапе нарече Мао Дзедун „диктатор“ и загуби милиони

Музикално лято 2027 г: Брус Дикинсън отново идва в София

Музикално лято 2027 г: Брус Дикинсън отново идва в София

Пласидо Доминго покани маестро Найден Тодоров да дирижира финала на „Опералия“ в Шанхай

Пласидо Доминго покани маестро Найден Тодоров да дирижира финала на „Опералия“ в Шанхай

Най-ново: Нидерландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия 2027

Най-ново: Нидерландия няма да участва в песенния конкурс „Евровизия 2027

Водещи

Хутите обявиха удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия

Хутите обявиха удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия

  • Току-що
Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

  • Преди 2 минути
България е на първо място в ЕС по смъртност при катастрофи: 71 загинали на милион жители

България е на първо място в ЕС по смъртност при катастрофи: 71 загинали на милион жители

  • Преди 4 минути
Николай Попов пред Таралеж: Никой не е застрахован на пътя, съдът да не пуска убиеца на Милен Цветков

Николай Попов пред Таралеж: Никой не е застрахован на пътя, съдът да не пуска убиеца на Милен Цветков

Емил Тонев за ареста на Борисов: Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари

Емил Тонев за ареста на Борисов: Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

  • Преди 12 минути
Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

  • Преди 12 минути
Кандев към Вълчев: Мъжеството не се дава с акт за раждане

Кандев към Вълчев: Мъжеството не се дава с акт за раждане

Мерц: Русия и САЩ не могат да разрешат войната в Украйна без Киев и Европа

Мерц: Русия и САЩ не могат да разрешат войната в Украйна без Киев и Европа

  • Преди 14 минути
Отмениха частичното бедствено положение в Кюстендил

Отмениха частичното бедствено положение в Кюстендил

  • Преди 24 минути
ЕС одобри 4,7 млрд. евро за възстановяване на разходите за военна помощ за Украйна

ЕС одобри 4,7 млрд. евро за възстановяване на разходите за военна помощ за Украйна

  • Преди 25 минути
Левски пуска билетите за мача с Ягелония

Левски пуска билетите за мача с Ягелония

  • Преди 31 минути
5 жалби блокират федерацията по борба

5 жалби блокират федерацията по борба

  • Преди 34 минути
Левски е готов с плана за зимна подготовка

Левски е готов с плана за зимна подготовка

  • Преди 37 минути
Полша и Великобритания укрепват военното си сътрудничество и подкрепят съюза със САЩ

Полша и Великобритания укрепват военното си сътрудничество и подкрепят съюза със САЩ

  • Преди 38 минути