Облачно време утре с валежи от дъжд и сняг в части от страната

Облачно и дъждовно ще бъде времето през нощта и утре, като валежите ще обхванат предимно Северна България и крайните източни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, а през деня в Източна България и по долината на Струма ще се ориентира от север.

Минималните температури ще са между 4° и 9°. Максималните температури в Северна България ще бъдат между 8° и 13°, докато в Южна България ще достигат 12°-17°.

В София се очаква минимална температура около 5° и максимална около 10°.

Облачно ще е и в планинските райони, като валежите в Стара планина, Витоша, Рила и Пирин ще са предимно от сняг. Под 1500-1700 метра надморска височина се очаква дъжд. Вятърът ще бъде умерен до силен от североизток.

Температурите ще достигнат около 6° на 1200 метра височина, а на 2000 метра ще останат около 0°.

Облачно време с предимно слаби валежи се очаква по българското Черноморие. Вятърът ще бъде слаб до умерен, главно от север. Минималните температури по Черноморието ще бъдат до 11°, а максималните ще достигнат 15°-17°.

Морската вода ще бъде с температура 17°-18°, а вълнението ще достига 3 бала.