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Семейството на Любен Дилов-син предупреди за злоупотреба с името му за благотворителна инициатива

Семейството на Любен Дилов-син предупреди за злоупотреба с името му за благотворителна инициатива

Става въпрос за изложба с участието на негови приятели художници, като част от приходите от продажбата на произведенията трябва да бъдат предоставени на фондация, за която роднините му твърдят, че не разполагат с никаква информация

Близките на починалия на 2 юни Любен Дилов-син предупредиха за съмнителна благотворителна инициатива, организирана в негова памет без знанието и съгласието на семейството. Става въпрос за изложба с участието на негови приятели художници, като част от приходите от продажбата на произведенията трябва да бъдат предоставени на фондация, за която роднините му твърдят, че не разполагат с никаква информация.

Семейството не знае кой ще получи събраните средства

Според близките на Дилов организаторите са поканили художници да представят свои картини в благотворителна изложба, посветена на неговата памет.

Обявено е, че част от постъпленията ще бъдат дарени, но семейството не е информирано нито за организацията, която ще получи средствата, нито за начина, по който те ще бъдат разходвани.

„Не знаем и какъв дял от приходите ще бъде дарен, кой ще управлява средствата и за какви цели ще бъдат използвани“, посочват близките.

Те подчертават, че нямат отношение към подготовката на събитието и не са били уведомени предварително за провеждането му.

Предупреждават за съдебни действия

Семейството заявява, че няма да допусне името и паметта на Любен Дилов-син да бъдат използвани за набиране на средства без неговото съгласие.

„Всеки опит за използване на името му, личните му контакти или паметта му с цел събиране на средства без знанието и съгласието на нашето семейство ще бъде разглеждан като злоупотреба“, предупреждават близките.

Те уточняват, че при подобни случаи ще потърсят правата си по съдебен ред и ще сезират компетентните институции.

От семейството обясняват, че публичната им позиция има за цел да предотврати недоразумения и спекулации с доверието на хората, както и с името на покойния им близък.

Любен Дилов-син почина на 61 години

Любен Дилов-син почина на 2 юни на 61-годишна възраст в Правителствена болница, след като получи тежък инфаркт по време на престой в Италия.

Здравословният инцидент му попречи да положи клетва като народен представител в 52-рото Народно събрание.

Дилов-син беше писател, журналист, сценарист и продуцент, както и една от разпознаваемите личности в българския обществен и политически живот.

Син на известния писател фантаст Любен Дилов, той беше сред създателите и идеолозите на популярни телевизионни предавания като „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“.

В политическата си кариера беше депутат в осем парламента. Като народен представител участва активно в работата на комисиите по туризъм и по култура и медии.

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