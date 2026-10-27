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Икономика

Климатичните щети струват на ЕС по 50 милиарда евро годишно

Климатичните щети струват на ЕС по 50 милиарда евро годишно
БТА

От Брюксел припомнят, че през настоящото лято континентът премина през екстремни засушавания и горещи вълни, които разпалиха мащабни горски пожари и пресушиха големи речни артерии до критични нива

Финансовото изражение на климатичните промени в Европа достига стряскащи размери. Според данни на Европейската комисия, представени успоредно с пакет от нови законодателни мерки за екологична адаптация, за периода от 2022 до 2025 г. икономическите поражения от климатични аномалии възлизат на близо 200 милиарда евро, което прави средно по 50 милиарда евро на година. Информацията предава БТА.

От Брюксел припомнят, че през настоящото лято континентът премина през екстремни засушавания и горещи вълни, които разпалиха мащабни горски пожари и пресушиха големи речни артерии до критични нива. Наред с катастрофалните наводнения от изминалите години, тези процеси ясно демонстрираха уязвимостта на гражданите, бизнеса и критичната инфраструктура пред природата.

За да се подготвят европейската икономика и съоръжения за предстоящите предизвикателства, ще са необходими мащабни капиталовложения в размер на около 70 милиарда евро годишно. От ЕК обаче изтъкват, че инвестицията ще има десетократна възвръщаемост чрез елиминирането на потенциални бъдещи щети. Поради тази причина се предлага екологичната устойчивост да се заложи като задължителен елемент във всички секторни политики на Общността.

Глобалният пазар за технологии и решения, свързани с климатичната адаптация, се очаква да се увеличи четирикратно и да достигне стойност от 3,5 трилиона евро до средата на века. Това отваря сериозен прозорец от възможности за европейския бизнес да заеме водещи позиции в този нов технологичен сегмент.

Новата законова инициатива дава обща стратегическа рамка за борба с глобалното затопляне. Нуждата от спешни действия се диктува и от актуалните научни прогнози, според които средната глобална температура ще се повиши с 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива още до 2030 г., ще достигне 2 градуса до 2050 г. и ще се покачи с 3 градуса до края на века.

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