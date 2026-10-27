ЕЦБ вероятно ще задържи лихвите на 2,5% заради забавянето на икономиката в еврозоната

Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще запази основните лихвени проценти без промяна на предстоящото си заседание в четвъртък, 29 октомври, на фона на признаците за забавяне на икономиката в еврозоната. Високите цени на енергията, инфлационният натиск и финансовата нестабилност продължават да създават рискове за икономическия растеж, съобщава Bloomberg.

Очаква се ЕЦБ да остави лихвата по депозитите на равнище от 2,5%, като отложи евентуалното следващо повишение, вероятно до декември. Решението би било продиктувано от отслабващата икономическа активност в региона, въпреки продължаващия натиск върху потребителските цени и разходите за финансиране.

Според проучване на Bloomberg икономическият растеж в еврозоната през третото тримесечие вероятно се е забавил до 0,2% спрямо 0,6% през предходните три месеца. По-високият резултат през второто тримесечие беше повлиян значително от силния икономически растеж в Ирландия. Официалните данни за периода се очаква да бъдат публикувани в петък.

Досега европейската икономика демонстрира относителна устойчивост спрямо енергийните сътресения, предизвикани от войната с Иран. Последните икономически показатели обаче сигнализират за отслабване на бизнес активността.

Допълнителен източник на несигурност е Франция, където политическото напрежение, протестите и опасенията за състоянието на публичните финанси доведоха до поскъпване на държавното финансиране. Разликата между доходността на 10-годишните френски и германски облигации достигна най-високото си равнище от европейската дългова криза насам.

В същото време Германия, най-голямата икономика в еврозоната, показва признаци на възстановяване, подкрепени от увеличаването на публичните разходи. Според оценката на германската централна банка Бундесбанк обаче икономическата активност в страната е останала без промяна през третото тримесечие.

Инфлацията продължава да бъде едно от основните предизвикателства пред ЕЦБ, като прогнозите сочат, че тя може да достигне 4% до края на годината. Въпреки това предварителните показатели за октомври не показват ясно ускоряване на растежа на цените в четирите най-големи икономики в еврозоната.

Анализаторите предупреждават и за възможни нови сътресения на енергийния пазар. От Morgan Stanley посочват, че ниските запаси от природен газ в Германия могат да създадат проблеми при по-студена зима и да наложат ограничаване на потреблението.

Нарастващата доходност по държавните облигации също допринася за затягането на финансовите условия в региона. Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че по-високите разходи по заемите ще забавят икономическия растеж. В същото време те биха могли да ограничат пренасянето на поскъпването на енергията към цените на останалите стоки и услуги.

Според анализатори на Bank of America Европейската централна банка ще трябва да отделя по-голямо внимание на рисковете за икономическия растеж, вместо да се съсредоточава единствено върху инфлацията.

Пред паричните власти в еврозоната стои трудният избор как да овладеят инфлацията, без допълнително да отслабят икономиката. Регионът продължава да бъде изправен пред високи енергийни разходи, политическа несигурност и по-скъпо финансиране.