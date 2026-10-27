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Станислав Попдончев: Данък "свръхпечалба" може да оскъпи продуктите на обложените предприятия

Станислав Попдончев: Данък "свръхпечалба" може да оскъпи продуктите на обложените предприятия
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Според Пламен Димитров няма проблем от прилагането на този данък

Станислав Попдончев - заместник-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара (БСК) и Пламен Димитров - президент на КНСБ обсъдиха проектобюджета за 2027 г., минималната работна заплата и данък "свръхпечалба". 

"Свръхпечалба е политическо, не икономическо понятие. Правителството предлага тя се изчислява по формула, която обхваща печалбите шест години назад, осреднява ги, увеличава ги с 20% и казва, че всичко над тази сума е "свръхпечалба". Ако формулата дръпнем 8-10 г. назад, ще излезе, че всички предприятия са на свръхпечалба. Очевидно това е направено с цел събиране на приходи в бюджета. Не е добър сигнал не само за чуждите, но и за местните инвеститори", каза Станислав Попдончев.

Тази формула ще засегне предприятията, които работят на светло, поясни той. "Добра практика е, ако се въвеждат нови данъци, те да важат за след една година", обясни представителят на работодателите. 

Според Попдончев, ако предприятията оптимизират печалбата си, те могат да бъдат обложени с данък върху оборота. "Това ще бъде по-сериозно. Предприятията ще бъдат принудени да повишат маржа на печалбата си, което може да доведе до повишаване цените на стоките", обясни икономистът.

"Целта е събиране на извънреден приход в бюджета", допълни Станислав Попдончев. 

Според президента на КНСБ подобно облагане на "свръхпечалбата" е по европейски регламент за определен сегмент предприятия. По думите на синдикалиста няма драма в подобна стъпка и няма причина да се твърди, че ще има макроикономически последици.

"Части от енергетиката постоянно се облагат с данък "свръхпечалба". Единствената ни атомна електроцентрала вече е на колене, заради тези режим на изземване. Дивидентът се изземва авансово, сега от 100% се намали на 85%, но пак авансово", каза синдикалистът.
Той обясни, че постоянно се облага с 90% данък печалбата от по-скъпия ток, извън този, който се произвежда за бита. "Това е данък преди да стигне до печалба. Вървим към сериозен проблем в АЕЦ-а", заяви Димитров. 

Попдончев поясни, че обложените предприятия ще предпочетата да бъдат обложени с данък свръхпечалба, вместо налог върху оборота и това ще се отрази в бъдеще на предлаганата от тях стока. 

"Този данък е прилаган в други държави, никъде предлагания период не е бил шест години", поясни Попдончев. "Максимално е било за 4 години и беше прилаган изключително за енергийния сектор за COVID кризата, защото там се реализираха приходи", каза Попдончев.

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