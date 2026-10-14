Любослав Костов: Данъкът върху свръхпечалбата е една от най-добрите мерки в Бюджет 2027
Главният икономист на КНСБ оцени положително заявките за увеличение на майчинските, ръст на заплатите и по-умерена икономическа политика през следващата година
Бюджетният план за 2027 г. показва визия и амбиция, а представените от правителството параметри не означават замразяване на доходите и увеличаване на дефицита. Това заяви главният икономист на КНСБ доц. Любослав Костов пред NOVA NEWS.
"Казаното днес не е замразяване на доходите и увеличаване на дефицита, а заявка за по-умерена икономическа политика", коментира той.
Костов посочи като положителни сигнали планираното увеличение на майчинските, обявения ръст от 7,5% на заплатите на педагогическите специалисти и предвидените 5% за хоризонтална политика по доходите.
"Ще направим подробната оценка, когато излезе самият бюджет, но при всички положения заявките не са лоши", каза икономистът.
Сред най-дискутираните предложения е въвеждането на данък върху свръхпечалбата в сектори като банковия, търговските вериги и застраховането.
По думите на Костов при механизма ще се разглеждат печалбите за период от пет години, към обичайното им равнище ще се добавят 20%, а сумата над този праг ще бъде обложена еднократно с 33%.
Той определи идеята като икономически обоснована и като една от най-добрите мерки, заложени в бюджетния план.
Главният икономист на КНСБ коментира и бъдещия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Според него договореният през август от социалните партньори модел предвижда диапазон, при който долната граница е настоящият размер на минималната заплата, а горната се формира от четири показателя с равна тежест от по 25%.
Окончателна оценка на мерките според Костов ще може да бъде направена след публикуването на целия проект на държавния бюджет за 2027 г.