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По-високи имотни данъци от 2027 г.? Общините искат още 650 млн. евро от държавата

По-високи имотни данъци от 2027 г.? Общините искат още 650 млн. евро от държавата

Предвижда се данъчните оценки на имотите да се увеличат с 30%, но окончателният размер на налозите ще зависи от решенията на местните власти

Българските общини настояват за допълнителни 650 млн. евро от държавния бюджет за 2027 г. Исканото увеличение е с 13,2% спрямо настоящата година и според Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) представлява минималният ресурс, необходим за запазване на качеството на публичните услуги.

Това заяви изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева в предаването „Денят започва“ по БНТ.

Основните причини за искането са инфлацията, очакваното увеличение на минималната работна заплата до 660 евро, както и поскъпването на горивата и храните. Тези разходи оказват пряко влияние върху издръжката на училищата, детските градини и социалните услуги.

„Предложеното от нас увеличение от 650 милиона евро повече всъщност е минимумът, необходим, за да продължим да функционираме през 2027 г. и да запазим същото качество на услугите“, подчерта Георгиева.

По думите ѝ разчетите са представени на Министерството на финансите още на 4 септември, а разходите за заплати представляват не повече от 5% от общинските бюджети.

Ще плащаме ли по-висок данък за жилищата?

Сред обсъжданите промени е увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с 30% от 2027 г. Предложението е част от данъчния пакет на правителството, който предстои да бъде разгледан от парламента.

Силвия Георгиева даде пример, че при годишен данък от 60 евро увеличението би било приблизително 15 евро, ако съответният общински съвет не намали данъчната ставка.

Тя уточни, че актуализацията на данъчните оценки няма автоматично да доведе до еднакво поскъпване на имотния данък във всички 265 общини.

„Няма едно решение за размера на данъка върху недвижимите имоти. Общините са 265 и това е въпрос на местна политика“, обясни Георгиева.

Според нея на някои места общинските съвети вероятно ще намалят ставките, за да избегнат допълнително натоварване на домакинствата. В други общини, където оценките не са актуализирани повече от 15 години, увеличението може да бъде приложено.

Какво ще стане с такса смет?

От НСОРБ уточняват, че предложеното увеличение на данъчните оценки не означава автоматично поскъпване на такса битови отпадъци с 30%.

Според обсъждания проект в общините, където таксата все още се изчислява въз основа на данъчната оценка, ще се използват стойностите от 2026 г.

Очаква се законодателните предложения да бъдат обсъдени в Народното събрание през ноември, след което местните власти ще могат да вземат решения за конкретните данъчни ставки.

Георгиева подчерта, че евентуалните допълнителни приходи от имотните данъци трябва да бъдат инвестирани в подобряване на градската среда, инфраструктурата и качеството на живот.

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