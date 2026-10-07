Проф. Георги Вълчев: Почти съм уверен, че образованието ще бъде приоритет в бюджета за 2027 г.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев заяви, че все още не се е състояла официална среща с Министерството на финансите за бюджета за 2027 г., но разговори по темата вече се водят.

Той коментира темата по време на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката в отговор на въпрос на Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС.

"Надявам се, че ще успеем да покажем и на обществото, че за днешното правителство и за мнозинството в парламента образованието действително е приоритет и това да си проличи през проектобюджета за 2027 г.", заяви Вълчев.

По думите му в подготовката на бюджета са заложени параметри за развитие на материалната база и заплащането на преподавателския труд. Министърът очаква до около седмица да има повече яснота за крайния вариант.

Фандъкова посочи, че през 2026 г. разходите за образование са 4,5% от БВП, докато през 2025 г. делът е бил 4,8%. За 2026 г. размерът от 4,5% е заложен в приетия бюджет.

На уточняващ въпрос за учителските възнаграждения Вълчев заяви, че е "почти уверен", че образованието ще намери отражение като приоритет в проектобюджета за 2027 г. Само преди две седмици той каза още, че се водят разговори с Министерството на финансите и изрази надежда за "достойно увеличение" на учителските заплати.

Министърът подчерта, че според него развитието на образованието е пряко свързано с модернизацията на страната, новите технологии и висококвалифицираните производства.