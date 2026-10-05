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МОН представи платформа с безплатен достъп до готови уроци

МОН представи платформа с безплатен достъп до готови уроци
БТА

Трябва да се работи така, че името на учителя да възстанови някогашния обществен престиж, посочи министърът на образованието

Нова платформа за безплатен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси бе представена днес съвместно от Министерство на образованието и науката (МОН), Центъра за творческо обучение и технологичната компания, която създава платформата. Събитието се проведе в Националния STEM център в „София Тех Парк“. 

Адресът на платформата е sfi.mon.bg.

Съдържанието е част от световно признатите образователни програми на технологичната компания - „Умения за иновации“ (Skills for Innovation) и „Изкуствен интелект за младежи“ (AI for Youth), които достигат до българските училища в резултат на меморандум за сътрудничество между Министерството на образованието и науката и компанията.

Трябва да се работи така, че името на учителя отново да възстанови този обществен престиж, с който бе натоварен толкова много години, заяви Вълчев.

По думите му пред българския учител има много предизвикателства, едно от които е как да работи с технологиите.

Директорът на Националния STEM център проф. д-р Найден Шиваров каза, че това е новият дом на науката, технологиите, иновациите и изкуството. Той допълни, че тази седмица започват и първите обучения за учители на територията на STEM центъра. 

Директорът на Центъра за творческо обучение д-р Александър Ангелов разказа за практическото приложение на платформата в училищата.

Налична е цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект, каза Ангелов.

 

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