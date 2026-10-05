МОН представи платформа с безплатен достъп до готови уроци

Нова платформа за безплатен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси бе представена днес съвместно от Министерство на образованието и науката (МОН), Центъра за творческо обучение и технологичната компания, която създава платформата. Събитието се проведе в Националния STEM център в „София Тех Парк“.

Адресът на платформата е sfi.mon.bg.

Съдържанието е част от световно признатите образователни програми на технологичната компания - „Умения за иновации“ (Skills for Innovation) и „Изкуствен интелект за младежи“ (AI for Youth), които достигат до българските училища в резултат на меморандум за сътрудничество между Министерството на образованието и науката и компанията.

Трябва да се работи така, че името на учителя отново да възстанови този обществен престиж, с който бе натоварен толкова много години, заяви Вълчев.

По думите му пред българския учител има много предизвикателства, едно от които е как да работи с технологиите.

Директорът на Националния STEM център проф. д-р Найден Шиваров каза, че това е новият дом на науката, технологиите, иновациите и изкуството. Той допълни, че тази седмица започват и първите обучения за учители на територията на STEM центъра.

Директорът на Центъра за творческо обучение д-р Александър Ангелов разказа за практическото приложение на платформата в училищата.

Налична е цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект, каза Ангелов.