Общо 670 кг продукти от животински произход са иззети при проверки на два автобуса на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При първата проверка инспекторите открили 230 кг овча лой, опакована в кашони. В друг автобус били установени още 440 кг пилешки консерви.

Проверките са извършени от инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към БАБХ съвместно със служители на Агенция „Митници“. Иззетите продукти предстои да бъдат унищожени.

От БАБХ посочват, че контролът на граничните пунктове е постоянен и цели да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.