Българската финтех (финансови технологии) група „Ай Ти Еф Груп“ (ITF Group) набра успешно 15 млн. евро чрез емисия облигации, публично предложени на Българската фондова борса, съобщават от компанията. Облигации от емисията са записали над 250 инвеститора, сред които пенсионни и взаимни фондове и множество физически и юридически лица.

От „Ай Ти Еф Груп“ посочват, че това ги превръща в компанията с най-голям брой облигационери на българския капиталов пазар. Това е петата облигационна емисия на дружеството и първата, която емитира чрез публично предлагане.

До крайния срок за участие, 19 ноември 2026 г., бяха записани и заплатени всички 15 000 облигации с емисионна стойност от 1000 евро всяка, пише в съобщението. Очаква се облигациите от настоящата емисия да започнат да се търгуват на Българската фондова борса в началото на декември. Мениджър на предлагането е „ЕЛАНА трейдинг“.

Емисията е 7-годишна, ще носи 11 на сто годишна лихва, платима на всеки шест месеца, а главницата ще бъде изплатена на шест амортизационни вноски. Пет от вноските ще са за 13,33 на сто от номиналната стойност на облигационния заем, като ще са платими с предпоследните пет лихвени плащания. Последната вноска ще е в размер на 33,35 на сто от номиналната стойност на облигационния заем и ще се плати заедно с последното лихвено плащане.