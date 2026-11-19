Българите харчат все повече по време на кампанията „Черен петък“, като онлайн пазаруването, покупките от чуждестранни търговци и плащанията чрез дигитални портфейли придобиват все по-голямо значение. Това показва анализ на британската финтех компания Revolut, базиран на трансакциите на нейните клиенти през 2025 г., съобщава БТА.

Според данните разходите на българските потребители по време на Черния петък през миналата година са се увеличили с 34% спрямо 2024 г. Още по-осезаема е разликата между покупките в интернет и тези във физическите магазини – средната стойност на онлайн трансакция е била със 141% по-висока.

От компанията очакват тези тенденции да се задълбочат и по време на тазгодишната кампания, когато все повече потребители ще предпочетат удобството на онлайн платформите и дигиталните разплащания.

Все повече българи пазаруват от чужбина

Значителен дял от потребителските разходи се насочва към международни търговци. През ноември 2025 г. трансграничните покупки са формирали 37% от общите разходи на българските клиенти на Revolut.

Средната стойност на международните трансакции е била с 62% по-висока от тази на покупките, извършени при местни търговци.

Сред водещите държави, към които са били насочени онлайн плащанията на българските потребители, се нареждат Ирландия, Малта и Люксембург.

Според Виктор Стопа, ръководител на отдел „Растеж“ за Западна Европа и Централна и Източна Европа в Revolut, търговците трябва да се съобразяват с местните потребителски навици и да предлагат удобни начини за разплащане на международните си клиенти.

Дигиталните портфейли изместват физическите карти

Данните показват и промяна в предпочитаните начини за плащане. През Черния петък на 2025 г. дигиталните портфейли са били използвани за 48% от общите разходи на клиентите на Revolut в България. Това представлява увеличение със седем процентни пункта спрямо предходната година.

За сравнение, делът на плащанията с физически банкови карти е намалял до 42%.

Тенденцията показва засилващото се предпочитание към дигиталните методи за разплащане, които позволяват на потребителите да извършват покупки чрез мобилните си устройства.

Хранителните магазини и заведенията остават сред най-посещаваните

Въпреки засиления интерес към големите намаления, традиционните потребителски навици остават относително непроменени.

Хранителните магазини и супермаркетите, както и баровете, кафенетата и ресторантите, продължават да бъдат сред водещите категории търговци по брой извършени трансакции.

Това показва, че дори в деня на големите отстъпки значителна част от потребителската активност остава свързана с ежедневните покупки и посещенията на заведения.

От Revolut уточняват, че анализът обхваща единствено трансакциите на клиентите на компанията и не може да се приема за представителна картина на целия български пазар. Данните са обобщени, без да се разкрива информация, която би позволила идентифицирането на отделни потребители или търговци.