Европейските лидери потвърдиха готовността си да се включат активно в мирните преговори за Украйна, но поставиха ясни условия за гаранциите за сигурност, противовъздушната отбрана и отношението към Москва след приключилата среща на „Коалицията на желаещите“ в Берлин, предават световните агенции. В разговорите в германската столица участваха и специалните американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Британският министър-председател Анди Бърнам оцени високо американското присъствие на форума, като заяви, че то е предоставило „момент за доближаване до мира“ в Украйна, съобщи Ройтерс. „Това безспорно бе един момент за доближаване до мира благодарение на участието на САЩ, което видяхме днес, и напредъка, който е постигнат. Европа е готова да влезе в тези преговори“, подчерта лидерът на лейбъристите по повод очаквания следващ кръг от дипломатически разговори.

От своя страна италианският премиер Джорджа Мелони настоя европейският преговорен екип във формата Е-5 да получи ясен мандат, предаде АНСА. По думите ѝ Европа трябва категорично да дефинира какво иска, какво предлага и какво никога няма да приеме, действайки в тясна координация с Киев и Вашингтон. „И ние не идваме с празни ръце. Тази коалиция работи по гаранции за сигурност, включително ангажимент, вдъхновен от член 5 на договора за НАТО, предложен от Италия – модел, който вече е на масата за преговори“, заяви Мелони.

Френският президент Еманюел Макрон призова съюзниците на Киев да действат незабавно за укрепване на украинската отбрана и настоя въпросът за присъединяването на Украйна към НАТО да бъде върнат на дневен ред, съобщи Франс прес. „Абсолютният приоритет е разгръщането на нови противоракетни системи и нови прехващачи. Всеки, който има възможност да предостави средства за отбрана и защита на украинските граждани, трябва да го направи незабавно“, заяви Макрон в Берлин.

Междувременно полският министър-председател Доналд Туск коментира остро изказването на американския президент Доналд Тръмп по-рано днес в Китай, който нарече Владимир Путин свой „приятел“. Туск отбеляза, че Тръмп често използва нестандартен език, за да разтърси статуквото, но прокара твърда разделителна линия: „Дори президентът Тръмп да смята президента Путин за приятел, принципът, че „приятелят на моя приятел е и мой приятел“, тук със сигурност не важи. Г-н Путин не е наш приятел, нито някога ще бъде“.

От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли всякакви опити за разделяне на Европа на сфери на влияние под контрола на великите сили. "Ялтенският формат няма да донесе мир", заяви Мерц пред журналисти.