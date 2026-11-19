Министерството на земеделието и храните предвижда инвестиции в размер на 35 млн. евро за опазване и развитие на водните и напоителните ресурси през 2027 г. Сред основните приоритети са модернизацията на напоителната инфраструктура, по-ефективното управление на водните ресурси и подобряването на контрола върху състоянието на язовирите.

Планира се пълна инвентаризация и дигитализация на напоителните канали в страната, както и изграждането на система за наблюдение и контрол на водните нива и обемите в язовирите, използвани за напояване. Предвиждат се и дейности по проектиране на язовирите, стопанисвани от държавното дружество „Напоителни системи“.

Сред заложените мерки е и провеждането на национална горска инвентаризация. Целта е да се установи актуалното състояние на горските територии в България и да се създаде основа за дългосрочно планиране на тяхното управление и развитие.

В същото време над 1,9 млрд. евро са предвидените плащания за земеделските производители през следващата година. От тях повече от 1,6 млрд. евро ще бъдат осигурени от Европейския съюз, а 230 млн. евро от националния бюджет са планирани за държавни помощи и преходна подкрепа.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски представи разпределението на средствата, които ще бъдат изплащани чрез Държавен фонд „Земеделие“.

„1,9 млрд. евро плащания, като от тях над 1,6 млрд. евро са средства от ЕС, които ще бъдат дадени по бюджета на ДФ „Земеделие“. 850 милиона евро – това са директни плащания, включително подпомагане на доходите за малките и средни стопанства, екосхемите и обвързаната подкрепа. 660 милиона евро – това са плащания за развитие на селските райони от Стратегическия план за развитие на земеделието“, посочи Абровски.

Допълнително 93 млн. евро са заложени за секторни инвестиции и пазарни мерки, насочени към подпомагане на ключови земеделски производства.

„93 милиона евро – това са секторните инвестиции, пазарни мерки, включително подкрепата за лозаро-винарството, пчеларството, плодовете и зеленчуците, и 25 милиона евро за рибарство и аквакултура“, уточни министърът.

Предвидените средства са насочени както към подкрепа на доходите на земеделските стопани, така и към инвестиции в развитието на селските райони и модернизирането на земеделската инфраструктура.

Особен акцент в плановете на ведомството е управлението на водните ресурси, което има ключово значение за устойчивостта на земеделското производство и адаптацията на сектора към климатичните промени.