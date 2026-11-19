Всички материали от разследванията на атаките с дронове срещу кораби в българската икономическа зона вече са предоставени на партньорите и съюзниците на страната, които разполагат с възможности да установят произхода им. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти.

Той отказа да посочи извършител, докато няма категорични доказателства, и разкритикува политическите спекулации по темата.

„Наистина е жалко, че имаме политици, които изкарват, че нашите съюзници ги е страх да назоват извършителя на атаките. А от своя страна, да се водиш от недоказани обвинения не е най-доброто в случая. И в никакъв случай не обслужва истината“, подчерта Радев.

По повод исканията на опозицията за ново заседание на Консултативния съвет за национална сигурност премиерът посочи, че решението е в правомощията на президента.

„Колко пъти трябва да го свикаме този Консултативен съвет? Това ще го реши президентът“, коментира той.

Радев увери, че са предприети всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на българските териториални води. По думите му основното предизвикателство остава откриването на нисколетящи и морски дронове, които имат малка радарна отражателна повърхност.

„Най-важното в случая е радиолокационното наблюдение на морското пространство. То може за такива нисколетящи дронове, за морски дронове с много малка отразяваща повърхност да се осъществява само с радиолокационно наблюдение от въздух. Ние в национален мащаб с такива средства не разполагаме, разчитаме на съюзници, но тези самолети не летят постоянно“, обясни министър-председателят.

Той уточни, че България е усилила военното си присъствие по Черноморието. В крайбрежните райони са концентрирани радари и зенитно-ракетни комплекси, а за дежурства са пребазирани вертолети „Кугър“, самолети Су-25 и L-39. Изтребителите МиГ-29 продължават да носят постоянно дежурство, а F-16 извършват периодични патрули.

„Във Военноморските ни сили са също в пълна готовност. Но това огромно пространство – ние нямаме надеждно наблюдение и разузнаване. Това е големият проблем“, призна Радев.

Премиерът подчерта, че в изключителната икономическа зона отговорността на България е свързана с операциите по търсене и спасяване, докато защитата на териториалните води е подсилена с всички налични средства.

Според него ключовото предизвикателство остава не само навременното откриване на дроновете, но и възможността за ефективно противодействие срещу тях.