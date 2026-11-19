"Единственото по-смислено нещо, което чухме днес от Радев е, че всъщност той много иска да свали дроновете, но няма желание".

Това заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев. По думите му не е въпрос на способности, а е въпрос на желание.

„Ако имаше желание, може би щеше да чуе какво правят румънците – съседи сме, не е много далеч от България. Румъния, която разполага горе-долу със същите способности като България, използва усиленото предно присъствие на НАТО със самолети, с радиоразузнаване, със сателитно разузнаване и с всичките възможности на нашите съюзници да сваля и унищожава дронове, които атакуват кораби в румънската акватория. Ако правителството продължава да желае да бъде само администратор и регистратор на потънали кораби, тогава може да продължи така, както прави до момента. Но ако иска да спаси търговията в Черно море, може да започне и да работи. Няма да е зле да започне да работи, защото ако отворите картата на морския трафик за 2025 г. и за 2026 г. картината е катастрофална за трафика на кораби в българската зона на сигурност и отговорност".

Даниел Митов от своя страна заяви, че е хубаво, че правителството има поне категорична позиция по това каква е формата на земята.

„Сега очакваме от г-н Радев да има категорична позиция и по това кои са дроновете – чия собственост, които удрят непрекъснато кораби в Черно море", каза той и подчерта: „Вчера от военния министър разбрахме, че нямало никакво значение кои са дроновете, защото били представлявали опасност. Първо, че има значение – е ясно. Второ, от неговото разсъждение излиза, че каквито дронове имало, такива ни ударили, няма никакво значение оттам нататък".

Митов отбеляза, че на същата тази кръгла земя други държави унищожават дронове, увеличават капацитета си.

„И ние от премиера Радев очакваме не да променя формата на земята, а да организира отбраната на България – това му е задачата, а не да слушаме само какво не можело".

В заключение Митов заяви, че непрекъснато атакувани кораби в изключителната икономическа зона на България означава възпрепятстване на свободното корабоплаване и намаляване на търговията, като напомни включително и за влиянието върху туризма.

По-рано днес премиерът Румен Радев каза, че той също иска да унищожаваме дроновете, но към момента няма как по чисто военнотехнически причини, с което отговори на лидера на Бойко Борисов, който коментира какво би направил, ако е в сегашната ситуация с атакуваните от дронове кораби в Черно море. Борисов отговори, че би унищожавал дроновете.

"И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини", каза премиерът Румен Радев на конференция „Черно море 2026: по-Близкият изток“, организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“ – България, която се провежда в София.