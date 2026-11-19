Феноменалното представяне на Александър Везенков при победата над Макаби Тел Авив с 97:95 след продължение му донесе приза за Най-полезен играч на 12-ия кръг в Евролигата.

Крилото отбеляза 37 точки - най-доброто му постижение за кампанията и второто най-високо в кариерата му в Евролигата. Той реализира 6 от 9 стрелби за 2 точки, 6 от 10 стрелби за 3 точки и 7 от 8-те си изпълнени наказателни удара. Освен това българският национал овладя 9 борби (3 от които в нападение), добави 1 асистенция, 1 открадната топка и си изработи 5 фаула.

Това е 19-ото подобно отличие в кариерата на Александър Везенков, с което той се изравни с Шейн Ларкин на върха по брой спечелени награди за играч номер 1 на кръга в историята на Евролигата.

37-те точки на Везенков представляват и най-големият брой точки, отбелязани от състезател в един мач през този сезон.