Основен приоритет на Министерството на земеделието и храните през 2027 г. ще бъде опазването и развитието на водните и напоителните ресурси. В тази връзка са планирани редица инвестиции, сред които проект за контролирано изваляване на облаците и предпроектно проучване за изграждането на напоителната система „Малък Преславец“. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на брифинг в сградата на ведомството в София, където бяха представени основните му приоритети и проектобюджетът за 2027 година.

За следващата година са предвидени 35 млн. евро за опазване и развитие на водните и напоителните ресурси на България.

Предвижда се цялостна инвентаризация и дигитализация на напоителните канали в страната. Процесът ще обхване първо съоръженията, собственост на държавното дружество „Напоителни системи“.

Министерството на земеделието ще започне и изграждането на комплексна система за наблюдение и контрол на водните нива и обемите в напоителните язовири, стопанисвани от дружеството „Напоителни системи“.

„Тук от една страна целта е да имаме една система, която да ни дава ранна система за превенция в случаите, когато има много сериозно повишаване на нивата на язовирите, за да не се случват трагедии, а от друга страна целта е нашата държава да има пълна яснота какъв е водният баланс, който земеделските производители могат да използват за напояване“, заяви Абровски.

Според него внедряването на системата ще позволи на Министерството на земеделието и храните да следи на всеки час с какъв общ воден ресурс за напояване разполага България. Към момента ведомството разработва подобна система за 19-те язовира, които са в неговия патримониум и имат стратегическо и национално значение.

Паралелно с това ще започне проектирането на всички язовири, управлявани от „Напоителни системи“. Абровски посочи, че това ще даде възможност да се установи актуалното състояние на съоръженията, в които през последните години почти не са инвестирани средства. По думите му така ще бъде осигурена необходимата проектна готовност за бъдещи ремонти на язовирите.

Министърът съобщи също, че е планирано да започне предпроектно проучване за изграждането на първия етап от напоителната система „Малък Преславец“. Според него държавата е започнала строителството на съоръжението още през 80-те години, но през 90-те години проектът е бил изоставен. Към момента липсват и помпите, които са били монтирани в изградената помпена станция край Тутракан.

По думите на министъра на земеделието, реализирането на първия и втория етап от системата ще осигури напояване на над 1 млн. декара земеделски площи, или на практика - на цяла Добруджа.

Първият етап от изграждането на напоителната система ще осигури поливането на над 400 000 декара земеделски площи. Абровски съобщи още, че през 2027 година България ще се присъедини към държавите със собствени проекти за контролирано изваляване на облаците.

„Знаете, че съседна Румъния от години извършва това нещо, а това е изключително важно. Това не е една бутикова технология. Това е технология, която вече се използва, която е доказала своя ефект“, заяви той.

Министърът подчерта, че всяка капка вода, осигурена от природата, трябва да бъде отчитана във водния баланс на страната. Като пример той посочи, че 1 сантиметър повече сняг в планините означава милиони литри контролирани води.

Абровски съобщи, че за 2027 година са предвидени средства за започване на цялостна национална горска инвентаризация. Той подчерта, че развитието на горите е невъзможно без наличието на пълна информация за тяхното състояние.

За подпомагане на земеделските производители през следващата година са предвидени над 1,9 млрд. евро, от които повече от 1,6 млрд. евро са европейски средства, които ще постъпят в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“, посочи министърът. За директни плащания са разпределени 850 млн. евро, включително за подпомагане на доходите на малките и средните стопанства, екосхемите и обвързаната подкрепа.

За развитие на селските райони по Стратегическия план за развитие на земеделието са предвидени 660 млн. евро, които ще бъдат разпределени за плащания по всички направления. 93 млн. евро са заложени за секторни инвестиции и пазарни мерки, сред които подкрепа за лозаро-винарството, пчеларството, плодовете и зеленчуците. За рибарството и аквакултурите са отделени 25 млн. евро.

Националният бюджет за 2027 година предвижда 230 млн. евро за държавни помощи. Допълнително са заложени 51 млн. евро за компенсиране на част от акциза върху газьола, използван в селското стопанство. Бюджетът на Селскостопанската академия за следващата година ще възлиза на 46,3 млн. евро, което представлява увеличение с 3 млн. евро спрямо 2026 година.

„Без вода няма земеделие, без наука няма просперитет. Науката и иновациите трябва да бъдат по-тясно обвързани с практическите потребности на земеделските производители“, заяви Абровски.

По отношение на администрацията министърът уточни, че през 2027 година ще бъде запазен нетният доход на служителите с оглед на промените в осигурителния модел. Предвидени са и средства за 5% индексация на възнагражденията, която цели да компенсира инфлацията и да гарантира запазването на нетните доходи при промяната в осигурителния модел.

Абровски съобщи също, че в рамките на оптимизацията на административните структури към Министерството на земеделието щатните бройки са съкратени с общо 757.

Попитан от журналисти за плана за ваксинация на животните, министърът заяви, че при необходимост държавата ще осигури ресурс за извършването на всички дейности, свързани с ваксинацията.