Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

Производители на плодове и зеленчуци от цялата страна съобщават за липса на авансови плащания по обвързаното подпомагане за Кампания 2026. Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) изисква от институциите обяснение защо част от земеделските стопани не са получили средствата, необходими за извършването на неотложни агротехнически дейности.

В тази връзка организацията е изпратила официално писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Владислава Казакова, информира БТА.

След преведените на 10 ноември средства членове на Камарата са сигнализирали, че не са получили полагащото им се подпомагане. В документа се посочва, че липсата на тези средства поставя земеделските стопанства пред сериозни затруднения.

БКПЗ настоява да получи информация за критериите, по които са разпределени авансовите плащания, както и за причините част от овощарите и зеленчукопроизводителите да не са получили средствата. Организацията очаква своевременен отговор, който ще определи следващите ѝ действия.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) отпусна авансово 18 768 270 евро по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци за Кампания 2026.

Финансова подкрепа е предвидена за общо 10 098 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно зеленчукопроизводство, които отговарят на условията за авансово подпомагане. Средствата се изплащат по девет интервенции от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.