Левски е близо до нов договор с Евертон Бала

Левски е напът да удължи договора на Евертон Бала, чийто настоящ контракт изтича през следващата година. Бразилецът е най-близо до споразумение сред футболистите на клуба с изтичащи договори.

Разговорите между двете страни продължават от близо месец и вече са навлезли във финална фаза. За обсъждането на последните детайли в България е пристигнал и агентът на Бала. Засега обаче новият договор не е обявен официално.

Бала се присъедини към Левски през 2024 г. първоначално под наем от бразилския Мирасол. Изявите му убедиха клуба да откупи правата му, а оттогава той се утвърди като важна част от състава на „сините“.

Успешното приключване на преговорите би запазило полузащитника в отбора и през следващия сезон.