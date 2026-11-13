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Верстапен посочи ключа към успеха във Вегас: гумите трябва да заработят в студа

Верстапен посочи ключа към успеха във Вегас: гумите трябва да заработят в студа
АП/БТА

Пилотът на Ред Бул очаква труден уикенд на уличното трасе, където ниските температури могат да направят поведението на болидите непредсказуемо

Макс Верстапен предупреди, че загряването на гумите ще бъде решаващо за представянето на Ред Бул в Гран При на Лас Вегас. Прогнозите сочат температури на трасето между 10 и 12 градуса по време на сесиите, а гладката настилка допълнително затруднява достигането на оптимална работна температура.

Четирикратният световен шампион спечели миналогодишното състезание, след като стартира от втора позиция, но не очаква предишният успех да бъде показателен за този уикенд.

„Нямам никаква представа. Това трасе е изключително специфично и е много трудно за разгадаване от всички“, заяви Верстапен, когато беше попитан дали Ред Бул ще бъде фаворит.

Нидерландецът открои и дългата права като сериозно предизвикателство заради управлението и разпределението на хибридната енергия. Според него пилотите може да търсят въздушна струя зад съперник, за да извлекат максимална скорост.

„Правата е изключително дълга, така че вероятно ще трябва да потърся въздушна струя в средата ѝ. Управлението на енергията там ще бъде много трудно. Възможно е трасето да напомня на „Монца“, където карането зад друг болид носи сериозно предимство“, обясни пилотът на Ред Бул.

Тимът традиционно среща трудности на писти с ниско сцепление и ниски температури, при които гумите се загряват по-трудно. Верстапен посочи именно това като основен фактор преди състезанието.

„Заради тези условия това обикновено не е най-силната ни писта. Предстои да видим дали ще успеем да накараме гумите да работят както трябва. Това е най-важният ключ към успеха тук“, добави той.

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