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Съдът в Ню Йорк отхвърли опита на ФИФА да спре разследването на УЕФА

Съдът в Ню Йорк отхвърли опита на ФИФА да спре разследването на УЕФА
АП/БТА

Спорът е свързан с прекратения проект Fifa Forward Enterprise и искането за документи от Thrive Capital и JP Morgan

Правният опит на ФИФА да попречи на УЕФА да получи документи от инвестиционната компания Thrive Capital и банката JP Morgan претърпя неуспех в съд в Манхатън. Съдия Жанет Варгас отхвърли искането на американски структури, свързани със световната футболна централа, да се намесят в производството.

Решението обаче не означава, че документите вече трябва да бъдат предоставени. За разкриването им е необходимо допълнително съдебно разрешение. УЕФА търси информация за спрения проект Fifa Forward Enterprise (FFE), който предвиждаше частни инвеститори да придобият миноритарен дял в дружество, управляващо търговските права на ФИФА около Световното първенство и други турнири.

В мотивите си съдия Варгас посочва, че американските структури на ФИФА „нямат пряк, съществен и правно защитим интерес“ по въпроса. Съдът е решил да не им разреши намеса в процедурата.

Проектът FFE беше прекратен през август, след като срещна съпротива от три континентални конфедерации. Планът на президента на ФИФА Джани Инфантино предвиждаше частни инвеститори да получат дял в търговските операции на централата. УЕФА поиска разяснения за начина, по който е избрана Thrive Capital за водещ инвеститор, както и за участието на JP Morgan в проекта.

Интересът към Thrive Capital се засили и заради нейния основател Джошуа Къшнър, брат на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. JP Morgan пък беше сред финансовите поддръжници на проекта за Европейска Суперлига през 2021 година.

Съдебният спор е част от по-широкото напрежение между ФИФА и УЕФА около управлението на световната централа и проекта FFE. Европейската организация заплаши с бойкот на състезанията на ФИФА, ако инициативата не бъде прекратена. Инфантино се очаква да се бори за четвърти мандат на президентските избори през март, а японският футболен ръководител Козо Ташима вече обяви кандидатурата си.

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