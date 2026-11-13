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Бюджетът за отбрана за 2027 г. - с 40% над тазгодишния

Бюджетът за отбрана за 2027 г. - с 40% над тазгодишния
Снимка: БТА

Министъръ се обоснова с необходимостта от по-високи капиталови разходи за модернизация на армията

Над 3 милиарда евро за отбрана през 2027 г. е заложило правителството – с 40% повече спрямо тази година. Въпреки увеличението военнослужещите ще посрещнат новата година със замразени заплати.

Военният министър Димитър Стоянов ще представи бюджета, който предвижда замразяване на механизма за автоматично обвързване на военните възнаграждения със средните за страната.

Стоянов аргументира решението с необходимостта от по-високи капиталови разходи за модернизация на Въоръжените сили.

Таралеж припомня - в четвъртък министър Стоянов участва на кръгла маса на тема „Трансфер на технологии, иновации и стратегии в отбраната“, организирана от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Там той каза, че равносметката за проектите в отбраната показва, че от общо шест заложени проекта успешно е осъществен едва един. Останалите пет все още не са реализирани и се налага да претърпят трансформация, уточни Стоянов. По думите му този случай представлява ясен негативен пример за това как не бива да се осъществява технологичен трансфер и как не трябва да се изразходват публични финансови средства.

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