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Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания

Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания
БТА

Депутатът от ДПС отправи остри критики към вътрешния министър Иван Демерджиев и регионалния министър Иван Шишков за действията на институциите след тежките катастрофи

Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов поиска политическа и професионална отговорност след трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 12 души, а десетки бяха ранени. В своя позиция той отправи остри критики към управляващите и намекна за необходимостта от оставките на двама министри - Иван Демерджиев и Иван Шишков.

"Не е време за оправдания и празни приказки. Трябва ясно да се каже, че вследствие на трагедията на АМ "Тракия" възникнаха множество въпроси, на които някой трябва да даде отговор", заяви Стоянов.

Според него трагедията е показала сериозни проблеми в координацията между институциите и организацията на действията след тежките катастрофи.

"Когато безотговорността и липсата на адекватни действия струват човешки животи, мълчанието също е форма на бягство от отговорност", подчерта депутатът.

Стоянов посочи, че при катастрофите са участвали над 80 превозни средства, загиналите са 12, а пострадалите - над 50 души. Той изказа съболезнования на близките на жертвите и благодари на служителите на институциите и доброволците, които са оказали помощ.

Бившият вътрешен министър разкритикува изявленията на представители на правителството, според които държавата е реагирала бързо и адекватно.

По думите му общественото недоволство е породено от усещането за липса на компетентност, адекватна реакция и координация между отговорните институции.

Особено остър беше Стоянов към настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като постави въпроса защо той не е бил на мястото на трагедията поне до ранния следобед.

"Впечатление направи и липсата на вътрешния министър Демерджиев на мястото на тази трагедия (поне до ранния следобед), защото той координирал и създавал организация от София!", написа депутатът.

Стоянов отправи и лични критики към Демерджиев, обвинявайки го, че отделя повече внимание на други теми и публични акции, отколкото на проблемите с пътната безопасност.

Според депутата основната разлика между предишни тежки катастрофи и настоящата трагедия е в качеството на ръководството на отговорните институции.

"Всичко е идентично с минали години - пътищата, мантинелите, правилата за движение и шофьорите са си същите. Единствената разлика е в некомпетентността на ръководствата", заяви той.

В заключение Калин Стоянов настоя за поемане на политическа, професионална и морална отговорност.

"Обществото очаква поемане на отговорност - политическа, професионална и най-вече морална", написа депутатът.

"Аз се сещам за минимум две оставки - на двама адаши, които празнуват на Ивановден", завърши Стоянов, визирайки вътрешния министър Иван Демерджиев и регионалния министър Иван Шишков.

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