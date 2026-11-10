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Калин Стоянов поиска оставки след тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“

Калин Стоянов поиска оставки след тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“
БТА

В публикация във Фейсбук той отправи остри критики към ръководството на МВР

Бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов поиска оставките на всички, които според него носят отговорност за тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“.

В публикация във Фейсбук той отправи остри критики към ръководството на МВР и институциите, отговарящи за пътната безопасност, като постави въпроса кой ще поеме отговорност за инцидента с участието на десетки превозни средства.

Според медийни публикации в катастрофата са участвали леки автомобили, микробуси, камиони и автобуси. Стоянов посочва, че причините за тежкия инцидент вероятно са намалената видимост заради мъглата и мократа пътна настилка. 

Бившият вътрешен министър критикува и използването на системата BG-ALERT, като подчерта, че тя трябва да служи за ранно предупреждение и превенция, а не само за оповестяване след настъпването на опасни събития.

Стоянов изтъква и данни за пътнотранспортните произшествия, според които от началото на годината са загинали 433 души – с 49 повече спрямо същия период на предходната година.

Той обвини настоящото ръководство на МВР в неспособност да овладее тенденцията и заяви, че ведомството е загубило битката за пътната безопасност.

В публикацията си Стоянов отправи персонални критики към вътрешния министър Иван Демерджиев и призова отговорните институции да понесат последствия за случилото се.

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