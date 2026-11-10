Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"
Причините се бива да се търсят само в мъглата, скоростта и неспазването на дистанция, смята той
Най-малко 7 загинали и над 50 ранени след верижните катастрофи на АМ "Тракия", каза председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев в предаването "Утрото на фокус" на Радио ФОКУС.
Милчев отправи остри критики към Министерството на вътрешните работи, обвинявайки институцията, че мълчи и контролира публичната информация за тежките инциденти.
"МВР зловещо мълчи и манипулират всичко, което се случва, с цел да успокояват обществото. А обществото няма нужда от успокояване", заяви той.
Според него причините за трагичните инциденти не трябва да се свеждат единствено до мъглата, скоростта и неспазването на дистанция.
"Липсата на адекватно управление на пътния риск е основен проблем", посочи той.