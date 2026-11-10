Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

"МВР зловещо мълчи и манипулират всичко, което се случва, с цел да успокояват обществото. А обществото няма нужда от успокояване", заяви той.

Според него причините за трагичните инциденти не трябва да се свеждат единствено до мъглата, скоростта и неспазването на дистанция.

"Липсата на адекватно управление на пътния риск е основен проблем", посочи той.