Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Заради двете тежки верижни катастрофи на АМ “Тракия“ участък от магистралата между два пътни възела е затворен. Движението и двете посоки е затворено в участъка между пътен възел Зимница и пътен възел Кабиле и се регулира от полицейски служители.

Полицията в Сливен отбива движението по АМ “Тракия“ при Нова Загора в посока Сливенските минерални бани и Подбалканския път София - Бургас.

По неофициална информация има жертви и ранени хора и при двете тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин на магистралата, в района на пътен възел Зимница - Драганци.

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Както вече бе съобщено, ударили са се десетки автомобили. Полицията в Ямбол уточнява, че сигналът е получен около 07:10 часа - първо за верижно ПТП при км 289 в посока Бургас, а минити по-късно за второ верижно ПТП в платното за движение в посока София.

Заместник-директорът на МБАЛ Ямбол д-р Валентин Вълчев съобщи, че е създадена нужната организация, включително и звеното за въздушна помощ. Задействана е системата BG-Alert.

На снимки, разпространени от шофьори, се виждат микробуси и ТИР-ове, автобуси и много коли.

Най-вероятната причина за катастрофите е гъстата мъгла в района.