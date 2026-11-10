Непотвърдено: Над 10 загинали при катастрофата на АМ „Тракия“, ранените са над 50 души

"По непотвърдена информация на АМ Тракия има над 10 загинали и повече от 50 ранени! Ето до какво води липсата на пътна маркировка и пътни знаци с променящи се съобщения… Безхаберието е пълно!".

Това заявява в публикация във Фейсбук пътният експерт от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова във връзка с тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия".

„Горяха коли. Има страшно много ударени камиони“.

Това разказа Тодор Тенев – шофьор на тежкотоварен автомобил, който се намира на мястото на верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

По думите му ситуацията на магистралата е изключително тежка, а гъстата мъгла вероятно е допринесла за настъпването на инцидента. Тенев е успял да реагира навреме и да спре камиона си, като така е избегнал участието в катастрофата.

„Мъгливо е, не усетих да е много мокро, но мъглата беше страшно гъста. Има много блъснати коли“.

Очевидецът съобщи, че на мястото е имало горящи автомобили, а някои от пламъците вече са били потушени от хората. По негови наблюдения в инцидента са участвали и множество тежкотоварни камиони.

„Напред има 10-15 ударени камиона. Има коли в тревата. Една кола се беше блъснала в кабина на камион и гореше, когато пристигнах. Явно са се ударили много бързо един в друг. Сега ще се режат ламарини яко“.

Тенев подчерта, че благодарение на други шофьори, които своевременно са подавали сигнали и са предупреждавали останалите участници в движението, много от водачите са успели да спрат навреме и да избегнат последващи сблъсъци.

„Благодарение на хората, които махаха много усърдно на пътя, аз и много мои колеги успяхме да спрем“.

На мястото на тежкия инцидент са пристигнали множество екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ.

По думите на очевидеца линейките са реагирали бързо и са започнали да извозват пострадалите. В района е пристигнал и медицински хеликоптер, който е кръжал над мястото около 20-30 минути, но в крайна сметка не е успял да кацне.

Междувременно е започнала организация за освобождаване на движението. Пътна полиция предприема действия за поетапно отваряне на магистралата, първоначално за леките автомобили. За целта е премахната част от мантинелата, за да могат превозните средства да бъдат обърнати и изведени от блокирания участък.

По-рано стана ясно, че системата за предупреждение BG-ALERT е активирана заради няколкото тежки пътнотранспортни произшествия на автомагистрала „Тракия“.

Движението по магистралата е преустановено и в двете посоки в района на Ямбол. Трафикът е сериозно затруднен, като се образуват задръствания. По първоначална информация става въпрос за много тежък пътен инцидент, а на мястото има сериозна мобилизация на спасителни екипи.

Около 50 коли са се ударили на пътен възел "Зимница" в посока Бургас. Вероятната причина за инцидента е гъста мъгла.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут - през Карнобат и п.в. "Петолъчката".

Шофьорите, които пътуват по автомагистрала „Тракия“, трябва да се движат с повишено внимание, да следват указанията на полицията и да се съобразяват с въведената временна организация на движението.

В Областната администрация в Ямбол е свикан и кризисен щаб. Това съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков, който даде информация за мащаба на инцидента.

„Верижната катастрофа е много сериозна. Със сигурност има пострадали хора. Очакваме да получим данни за тях, но по първоначална информация очакваме да има много пострадали“, заяви Чалъков пред НОВА ТВ.

По думите му достъпът на спасителните екипи до пострадалите автомобили е изключително затруднен, тъй като катастрофите са и в двете посоки, а пътните платна са блокирани от множество леки и тежкотоварни автомобили.

Заради невъзможността линейките и останалите специализирани екипи да достигнат бързо до всички пострадали е задействано Областното пътно управление.

Предвижда се демонтаж на мантинелите в определени участъци, за да се осигури достъп до катастрофиралите автомобили.

В операцията са мобилизирани линейки от областите Ямбол, Сливен и Бургас. Болниците в Ямбол и Сливен са приведени в готовност да приемат пострадали.