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Самолет с шестима чужденци на борда се разби във Филипините

Самолет с шестима чужденци на борда се разби във Филипините
АР/БТА

Спасителни екипи издирват пътниците и екипажа

Частен самолет с шестима чуждестранни граждани на борда катастрофира в южната част на Филипините. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на представител на националната служба за справяне с бедствията.

Спасителни екипи са изпратени на мястото на инцидента в провинция Южно Давао, на остров Минданао. Операцията по издирването продължава, но към момента няма информация дали пътниците и членовете на екипажа са оцелели.

Джомар Каледо от местното подразделение на държавната агенция за справяне с бедствията в град Дигос заяви, че аварийните служби все още не могат да потвърдят състоянието на хората на борда.

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