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Ямболската болница очаква ранени от верижната катастрофа с 50 коли на АМ "Тракия"

Ямболската болница очаква ранени от верижната катастрофа с 50 коли на АМ "Тракия"
Снимка: БТА

Активирани са екипи от Спешна помощ в Сливен и в Бургас, очаква се въздушна линейка, каза д-р Вълчев

АМ "Тракия" е временно затворена и в двете посоки. Пред БНТ д-р Валентин Вълчев, зам.-директор на Ямболската болница, обясни, че малко преди 8 часа сутринта от Центъра за спешна помощ са координирали какви пациенти могат да приемат.

По думите му се очаква въздушна линейка да транспортира част от пострадалите.

"След разговора отивам в Спешното отделение. При такива тежки катастрофи говорим за политравматични случаи. Активирани са екипи от Спешна помощ в Сливен и в Бургас. За нас като лекари е важно да създадем нужната организация и да помогнем на пострадалите", каза д-р Вълчев.

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