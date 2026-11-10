САЩ изтеглят военни самолети от втора база във Великобритания заради заплаха от Иран

Американската армия е преместила свои военни самолети от още една военновъздушна база във Великобритания на фона на опасения от заплахи, свързани с Иран. Това е второто подобно изтегляне за малко повече от месец, съобщава „Уолстрийт джърнъл“, цитирано от Ройтерс.

В началото на октомври американските военновъздушни сили изтеглиха бомбардировачи B-1 от базата „Феърфорд“ в графство Глостършир. Сега преместване на самолети е извършено и от базата на Кралските военновъздушни сили „Милдънхол“ в графство Съфолк.

Напрежението около американските военни обекти във Великобритания се засили след ареста на петима британски граждани в края на септември. Те са заподозрени в подготовка на нападение срещу базата „Феърфорд“. Съоръжението е било използвано от американски бомбардировачи като отправна точка за въздушни удари срещу Иран във войната, започнала на 28 февруари тази година. Според Ройтерс основните подозрения за организирането на предполагаемия заговор са насочени към Техеран.

По информация на „Уолстрийт джърнъл“, позоваваща се на свои източници, два американски военни самолета цистерни, предназначени за презареждане във въздуха, са напуснали „Милдънхол“ рано вчера сутринта и са се отправили към Германия. По-късно през деня още няколко самолета са поели към Германия и други дестинации.

Британското Министерство на отбраната отказа да коментира конкретните действия на американските военни. Говорител на ведомството заяви, че Лондон не обсъжда операциите на други държави и че преместването на самолети и военна техника между различни бази е обичайна практика по оперативни причини.