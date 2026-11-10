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На извънредно заседание Бюджетната комисия разглежда пакет от данъчни закони

На извънредно заседание Бюджетната комисия разглежда пакет от данъчни закони

Предвижда се данък свръхпечалба за банки, фирми за бързи кредити и застрахователи

Пакетът от данъчни закони влиза за разглеждане в парламента. Това ще се стане на извънредно заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Миналата седмица правителството одобри окончателните изменения в законопроектите.

Сред промените е въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в размер на 33% спрямо банки, фирми за бързи кредити, както и големи дружества в застраховането, търговията с храни и телекомуникациите. Друго изменение е ваучерите за храна от следващата година може да достигнат до 200 евро, като със 7 на сто ще се облага сумата над 102 евро. Предвидено е и данъчно облекчение от 2000 евро на дете, което участва в извънкласни обучения и спорт. Сред останалите промени, които депутатите ще обсъдят днес са още: актуализация на данъчните оценки на имотите, въвеждането на акциз за мощните коли над 340 конски сили, както и поетапно вдигане на прага на регистрация на фирмите по ДДС.

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