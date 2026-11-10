Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Зидан със сензационно решение в националния отбор

Зидан със сензационно решение в националния отбор
AP/БТА

Селекционерът на "петлите" повика футболист от втора дивизия

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан предприе сензационен ход, след като повика защитникът на втородивизионния германски Волфсбург Саел Кумбеди за предстоящите мачове от Лига на нациите. 21-годишният десен бек ще замени контузения бранител на Ювентус Пиер Калюлю. 

Бранителят на Ювентус отпадна от състава заради травма на задната част на лявото бедро, получена по време на последния клубен двубой. Това принуди Зидан да потърси алтернатива. 

Кумбеди първоначално беше включен в състава на младежкия национален отбор на Франция. Вместо това той ще се присъедини към първия отбор на "петлите", като това е дебютна повиквателна за него. 

Саел Кумбеди е първият футболист от 2007 година насам, който ще играе за Франция, въпреки че отборът му е във втора дивизия. Тогава част от тима беше Давид Трегезе, а неговият Ювентус играеше в Серия Б след скандала "Калчополи".

Още по темата

Зидан готви промени за Белгия: Трябва да останем конкурентоспособни

Зидан готви промени за Белгия: Трябва да останем конкурентоспособни

Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

Зидан готви офанзивна Франция за дебюта си срещу Турция

Зидан готви офанзивна Франция за дебюта си срещу Турция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Левски се похвали с четирима национали

Левски се похвали с четирима национали

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Личен рекорд на Купър Флаг донесе успех на Далас Маверсикс

Личен рекорд на Купър Флаг донесе успех на Далас Маверсикс

Неделев увеличава натоварванията

Неделев увеличава натоварванията

Водещи

Мими Виткова: Ако в района на катастрофата нямаше болница, какво правим?

Мими Виткова: Ако в района на катастрофата нямаше болница, какво правим?

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

Военнотранспортен самолет „Спартан” е излетял за Бургас за пострадалите в катастрофата с 50 коли

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

10 ноември 1989 г. – денят, който промени посоката на България

  • Преди 20 минути
Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

Богдан Милчев обвини МВР за катастрофата с над 50 коли на АМ "Тракия"

  • Преди 30 минути
Левски се похвали с четирима национали

Левски се похвали с четирима национали

  • Преди 34 минути
Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

Започнаха преговорите за Украйна в Абу Даби

  • Преди 34 минути
Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Две катастрофи край Дупница, гъста мъгла ограничава видимостта

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

Евгений Кънев: Бюджетът не отговаря на базисни принципи на бюджетирането

  • Преди 49 минути
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

  • Преди 49 минути
Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

Гълъб Донев представи Бюджет 2027 пред ЕК

  • Преди 51 минути
Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Внимание шофьори: Обходни маршрути по АМ “Тракия“, затворена заради двете катастрофи

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Заради катастрофите на АМ „Тракия“: Отмениха посещението на двама министри в Ямбол

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

Едмънтън поведе в Западната конференция на НХЛ

  • Преди 1 час
Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Франция, Германия и Великобритания ще се включат в преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

  • Преди 1 час
Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

Осем пострадали от верижните катастрофи на АМ "Тракия" са в Сливенската болница

  • Преди 1 час