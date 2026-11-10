Зидан със сензационно решение в националния отбор

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан предприе сензационен ход, след като повика защитникът на втородивизионния германски Волфсбург Саел Кумбеди за предстоящите мачове от Лига на нациите. 21-годишният десен бек ще замени контузения бранител на Ювентус Пиер Калюлю.

Бранителят на Ювентус отпадна от състава заради травма на задната част на лявото бедро, получена по време на последния клубен двубой. Това принуди Зидан да потърси алтернатива.

Кумбеди първоначално беше включен в състава на младежкия национален отбор на Франция. Вместо това той ще се присъедини към първия отбор на "петлите", като това е дебютна повиквателна за него.

Саел Кумбеди е първият футболист от 2007 година насам, който ще играе за Франция, въпреки че отборът му е във втора дивизия. Тогава част от тима беше Давид Трегезе, а неговият Ювентус играеше в Серия Б след скандала "Калчополи".