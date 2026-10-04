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Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!
АП/БТА

Френската легенда припомни огромния принос на португалеца за успехите на Реал Мадрид

Кристиано Роналдо получи силна подкрепа от своя бивш треньор Зинедин Зидан на фона на напрежението около бъдещето му в националния отбор на Португалия.

41-годишният нападател напусна последния лагер на тима след разногласия със селекционера Жорже Жезус. Португалските медии твърдят, че звездата е останала разочарована от ролята си и обмисля дали да продължи международната си кариера.

В този деликатен момент Зидан отдаде заслуженото на бившия си футболист от Реал Мадрид.

„Трябва да признаем величието на неговата кариера. Имах късмета да го имам в отбора си. Той ми донесе много титли“, заяви французинът.

„Шапка му свалям, Кристиано! Винаги съм изпитвал огромно уважение към хората, с които съм работил“, добави Зидан.

Двамата постигнаха множество успехи заедно в Реал Мадрид, включително три поредни триумфа в Шампионската лига.

Думите на Зидан идват в момент, когато Роналдо е подложен на сериозни критики за поведението си в националния отбор. Към момента португалецът не е обявил официално решение за бъдещето си.

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