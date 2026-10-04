Зидан защити Роналдо в трудния момент: Шапка му свалям!

Кристиано Роналдо получи силна подкрепа от своя бивш треньор Зинедин Зидан на фона на напрежението около бъдещето му в националния отбор на Португалия.

41-годишният нападател напусна последния лагер на тима след разногласия със селекционера Жорже Жезус. Португалските медии твърдят, че звездата е останала разочарована от ролята си и обмисля дали да продължи международната си кариера.

В този деликатен момент Зидан отдаде заслуженото на бившия си футболист от Реал Мадрид.

„Трябва да признаем величието на неговата кариера. Имах късмета да го имам в отбора си. Той ми донесе много титли“, заяви французинът.

„Шапка му свалям, Кристиано! Винаги съм изпитвал огромно уважение към хората, с които съм работил“, добави Зидан.

Двамата постигнаха множество успехи заедно в Реал Мадрид, включително три поредни триумфа в Шампионската лига.

Думите на Зидан идват в момент, когато Роналдо е подложен на сериозни критики за поведението си в националния отбор. Към момента португалецът не е обявил официално решение за бъдещето си.