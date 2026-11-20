След необичайно топлото за ноември време България ще усети кратко, но осезаемо застудяване в началото на следващата седмица. Във вторник и сряда температурите в Западна България ще паднат под нулата, като в София се очакват стойности до минус 2 градуса. Студът обаче няма да се задържи дълго и още от четвъртък ще започне постепенно затопляне. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

„Топло е, хубаво е времето. Живата природа понякога се обърква. Става дума за няколко поредни вълни на топло време. Европа, или Европейският синоптичен район, е пълен с циклони и фронтове“, обясни климатологът.

По думите му в момента голяма част от Южна Европа, включително Балканският полуостров, се намира под влиянието на по-топли от обичайните за сезона въздушни маси. В България температурите остават високи, въпреки преминаването на слабо изразен атмосферен фронт, който може да донесе незначителни превалявания на отделни места.

Проф. Рачев обърна внимание и на силния топъл вятър, който се усеща в някои райони на страната. Според него фьонът може да предизвика неразположение при хората, чувствителни към промените във времето.

„Фьонът – този топъл и поривист вятър, действа на всички хора, които са метеотропни, които са чувствителни към измененията на времето, с леко неразположение и една лека тревожност. Но това е от времето. Няма нищо страшно. Ще премине този фьон и ще попаднем отново в топлия сектор“, заяви той.

Съществената промяна ще настъпи в понеделник следобед, когато през страната ще премине студен атмосферен фронт. Той няма да донесе значителни валежи, но ще понижи осезаемо температурите.

„В понеделник този студен фронт ще донесе захлаждане. То ще се усети много чувствително във вторник и в сряда, когато в Западна България, например в София, температурите ще паднат под 0 градуса. Ще имаме първите един-два последователни дни с отрицателни сутрешни температури. Това ще се случи, защото от северозапад ще нахлуе малко по-свеж въздух“, посочи проф. Рачев.

В столицата сутрешните температури могат да достигнат минус 1 – минус 2 градуса. В Горнотракийската низина обаче се очаква да останат положителни, макар и близки до нулата.

„Това ще бъдат двата студени дни през следващата седмица. От четвъртък – плавно повишаване на температурата. И ние буквално след няколко дни влизаме в декември, когато месечната норма вече е съвсем различна. Тя е много, много по-ниска от ноемврийската. Тоест отново ще имаме малко по-топло време от нормалното за сезона“, обясни климатологът.

Според прогнозата събота и неделя ще предложат сравнително приятно време, а по-сериозни валежи при преминаването на студения фронт в понеделник не се очакват.

Проф. Рачев коментира и обилните валежи в Европа през последните дни, които са довели до значително повишаване на нивото на река Дунав.

„Много вали. Дунав вчера покачи нивото си с почти половин метър и вече са 3000 кубически метра в секунда, което е изключително. Това е заради многото валежи в поречието на реката“, посочи той.

Климатологът отбеляза, че по-големите количества валежи имат и положителен ефект върху производството на електроенергия от водноелектрическите централи.

„По отношение на валежите този месец сме много добре. Гледах информацията, която дава системният оператор. Тази година сме произвели повече от 2 милиарда киловатчаса електроенергия от водноелектрически централи. А този ток практически е без пари, защото всичко това вече съществува. И ние просто имаме повече вода, за да произвеждаме електричество“, коментира той.

В планините застудяването може да донесе и първи снежинки на отделни места. Според проф. Рачев в Пампорово, което се намира на около 1600 метра надморска височина, е възможно след преминаването на фронта да прехвърчи сняг.

Въпреки краткото застудяване прогнозата остава за сравнително топло време и в края на ноември, като температурите отново ще се повишат над обичайните за сезона стойности.