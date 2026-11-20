Хосеп Гуардиола даде интервю за Bundesliga Magazine, в което се върна към престоя си в Байерн Мюнхен. Испанецът разкри, че по това време на "Алианц Арена" е намерил всичко, за което е мечтал.

"Това, за което мечтаех, го намерих тук тогава. Байерн Мюнхен – този клуб винаги работи, независимо от треньора, играчите или персонала. Този клуб е наистина изключителен", каза Гуардиола.

Пеп сподели, че е взел много от престоя си в Германия за останалата част от своята кариера. "Бях впечатлен от атмосферата на германските стадиони, бях впечатлен от начина, по който атакуваш и защитаваш в Германия. Взех много от това преживяване за останалата част от кариерата си – вашият манталитет, самоувереност, колко ясно отстоявате мнението си и колко малко „политика“ допускате във футбола".

"Уважението, което проявявате към феновете, и уважението, което те проявяваха към играчите. И фактът, че клуб като Байерн Мюнхен беше благодарен за това, което направих. Това наистина ме трогна", добави испанският специалист.