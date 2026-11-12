Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

Интересът на Байерн Мюнхен към крилото на Порто Оскар Петушевски е много сериозен. Изданието Meczyki твърди, че баварците са готови да активират откупната клауза в договора на 18-годишния футболист, която е на стойност 60 млн. евро.

В момента шефовете на германския шампион водят напреднали преговори с представителите на поляка. На "Алианц Арена" искат да осъществят трансфера през следващото лято. От Байерн са имали сериозен интерес към Петушевски и през миналото лято, но контузията му е възпрепятствала сделката тогава.

Оскар Петушевски е юноша на Ягелония. Той премина в Порто за близо 9 млн. евро. За "драконите" той е изиграл 22 мача, в които е вкарал 4 гола и е направил 4 асистенции.

На "Алианц Арена" виждат в лицето на Петушевски отлична алтернатива на Луис Диас и бъдещ основен футболист в отбора.