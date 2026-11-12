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Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония
fcporto.pt

Баварците искат крило на Порто

Интересът на Байерн Мюнхен към крилото на Порто Оскар Петушевски е много сериозен. Изданието Meczyki твърди, че баварците са готови да активират откупната клауза в договора на 18-годишния футболист, която е на стойност 60 млн. евро. 

В момента шефовете на германския шампион водят напреднали преговори с представителите на поляка. На "Алианц Арена" искат да осъществят трансфера през следващото лято. От Байерн са имали сериозен интерес към Петушевски и през миналото лято, но контузията му е възпрепятствала сделката тогава. 

Оскар Петушевски е юноша на Ягелония. Той премина в Порто за близо 9 млн. евро. За "драконите" той е изиграл 22 мача, в които е вкарал 4 гола и е направил 4 асистенции. 

На "Алианц Арена" виждат в лицето на Петушевски отлична алтернатива на Луис Диас и бъдещ основен футболист в отбора.

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