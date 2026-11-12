Весела Лечева представи визията си за развитието на спортната стрелба

Весела Лечева заяви, че вярва в подготовката и опита си да допринесе за развитието на спортната стрелба. Тя представи кандидатурата си в специална брошура, в която акцентира върху постиженията си като състезател и управленския си опит.

“Вярвам, че притежавам необходимата квалификация и готовност да допринеса за развитието на любимия си спорт”, написа Лечева. Тя се определя като утвърден спортен ръководител, олимпийска медалистка и държавник с повече от 30 години опит в елитния спорт, спортното управление, парламентарната дейност и държавното управление.

Лечева посочва, че през кариерата си е работила за модернизирането на спортните институции, разширяването на участието в спорта и по-силната подкрепа за състезателите и треньорите. Сред целите ѝ е и по-голямото международно присъствие на България в олимпийското движение.

Изборният конгрес на Международната федерация по спортна стрелба ще се проведе в Рим на 13 и 14 декември.