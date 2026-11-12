Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Весела Лечева представи визията си за развитието на спортната стрелба

Весела Лечева представи визията си за развитието на спортната стрелба
БТА

Председателят на БОК представи мотивацията си за кандидатурата за президент на Международната федерация по спортна стрелба. Изборите са на 13 и 14 декември в Рим.

Весела Лечева заяви, че вярва в подготовката и опита си да допринесе за развитието на спортната стрелба. Тя представи кандидатурата си в специална брошура, в която акцентира върху постиженията си като състезател и управленския си опит.

“Вярвам, че притежавам необходимата квалификация и готовност да допринеса за развитието на любимия си спорт”, написа Лечева. Тя се определя като утвърден спортен ръководител, олимпийска медалистка и държавник с повече от 30 години опит в елитния спорт, спортното управление, парламентарната дейност и държавното управление.

Лечева посочва, че през кариерата си е работила за модернизирането на спортните институции, разширяването на участието в спорта и по-силната подкрепа за състезателите и треньорите. Сред целите ѝ е и по-голямото международно присъствие на България в олимпийското движение.

Изборният конгрес на Международната федерация по спортна стрелба ще се проведе в Рим на 13 и 14 декември. 

Още по темата

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1

Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА

Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА

Зверев и Алкарас научиха съперниците си за Финалния турнир на АТП

Зверев и Алкарас научиха съперниците си за Финалния турнир на АТП

Водещи

Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1

Рейсинг Булс потвърди Лоусън и Линдблад, само едно място остава свободно във Формула 1

  • Преди 4 минути
Унгарското правителство ще ратифицира Истанбулската конвенция

Унгарското правителство ще ратифицира Истанбулската конвенция

  • Преди 7 минути
Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март

Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март

  • Преди 10 минути
Армения вдига бариерите пред търговията с ЕС

Армения вдига бариерите пред търговията с ЕС

  • Преди 20 минути
Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

  • Преди 22 минути
Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

  • Преди 24 минути
От 13 ноември отново приемат заявления за 10-годишни паспорти

От 13 ноември отново приемат заявления за 10-годишни паспорти

  • Преди 30 минути
България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

Байерн плаща 60 млн. евро за юноша на Ягелония

  • Преди 37 минути
Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Весела Лечева представи визията си за развитието на спортната стрелба

Весела Лечева представи визията си за развитието на спортната стрелба

  • Преди 37 минути
Парламентът прие нови правила за бюджетното планиране, опозицията предупреди за риск от по-висок дълг

Парламентът прие нови правила за бюджетното планиране, опозицията предупреди за риск от по-висок дълг

  • Преди 39 минути
Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

Шефът на "Кауфланд" след глобата от 76 млн. евро: Ако тръгнем по бобслея, фалитът на КТБ ще ви се стори като бриз

  • Преди 40 минути
Георги Пеев: Не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти

Георги Пеев: Не е достатъчно институциите да реагират единствено след настъпването на тежки инциденти

Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА

Бруно Жордао: Титлата е приоритет №1 за ЦСКА

  • Преди 52 минути