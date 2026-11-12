От 13 ноември отново приемат заявления за 10-годишни паспорти

От утре, 13 ноември, се възобновява приемането на заявления за издаване на български паспорти с 10-годишна валидност. Гражданите отново ще могат да подават документи за обикновена, бърза и експресна услуга в звената на дирекция "Български документи за самоличност", съобщиха от МВР.

За гражданите на възраст между 18 и 70 години обикновената услуга, която се извършва в срок до 30 дни, ще струва 29 евро. Бързата услуга е 58 евро, а експресната - 145 евро.

За хората над 70 години са предвидени по-ниски такси - 7 евро за обикновена услуга, 14 евро за бърза и 35 евро за експресна.

Облекчени цени ще ползват и гражданите с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане от 50% и повече. За тях обикновената услуга струва 2 евро, бързата - 4 евро, а експресната - 10 евро.

ТАРАЛЕЖ припомня, че през август МВР временно преустанови приемането на заявления и издаването на 48-странични паспорти с 10-годишна валидност.

Причината беше неочаквано високият интерес към този вид документи. Според вътрешното министерство броят на издадените паспорти е надхвърлил повече от четири пъти първоначалните прогнози, което е довело до недостиг на необходимите бланки.

С възобновяването на услугата гражданите отново ще могат да кандидатстват за паспорт с 10-годишна валидност по всички предвидени срокове за издаване.