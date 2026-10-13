Българският паспорт е на 21-во място сред страните от Шенген

Българският паспорт заема 20-о място в световната класация по възможности за безвизово пътуване и 21-во сред паспортите на държавите от Шенгенското пространство според публикувано днес изследване на международната платформа Passport Reports.

Пред България в класацията са Хърватия на 19-о място и Румъния на 20-о. След страната ни се нареждат Чехия, Латвия и Словакия, съответно на 22-ро, 23-то и 24-то място.

Начело в подреждането са Люксембург, Испания и Швейцария. След тях се нареждат Белгия и Франция, а в първата десетка попадат още Дания, Финландия, Германия, Италия и Нидерландия. На последните три места сред шенгенските държави са Литва, Лихтенщайн и Исландия.

До 156 дестинации без предварително издадена виза

Според данните на Passport Reports българските граждани могат да пътуват без виза до 119 държави. В други 27 могат да получат виза при пристигане, а за още 10 е необходимо електронно разрешение за пътуване.

Така общият брой на дестинациите, достъпни без предварително издадена виза, достига 156.

Как се определя мястото на България

Класацията отчита броя на държавите, до които притежателите на съответния паспорт могат да пътуват без виза, с електронно разрешение или с виза при пристигане.

При равни резултати се взема предвид броят на дестинациите, достъпни без виза, след което се отчитат възможностите за пътуване с електронно разрешение и с виза при пристигане.

Разликата между световната класация и подреждането на държавите от Шенген се дължи на различния начин на номериране. В световния списък държавите с еднакви показатели могат да споделят една позиция, докато в класацията за Шенген всяка държава получава отделно поредно място.

Passport Reports се представя като независима изследователска платформа с нестопанска цел, която анализира визовите режими и възможностите за международно пътуване. Организацията публикува данни за паспортите на 199 държави на 34 езика.

Платформата предупреждава, че визовите правила и класациите могат да се променят. Затова пътуващите трябва да проверяват актуалните условия за влизане в съответната държава преди заминаване.