Политическите реакции след поредните удари по кораби край бреговете на България

Рано тази сутрин бе съобщено за поредни атаки с дронове срещу кораби недалеч от бреговете на България. Премиерът свика спешно службите за сигурност, а малко по-късно разговаря с руския посланик.

Предстои министър-председателят да проведе разговор и с генералния секретар на НАТО.

Последваха и множество реакции на политическите сили в Народното събрание.

"Нападението над корабите в Черно море с дронове е абсолютно недопустимо и неприемливо", заяви депутатът от „Прогресивна България” Петър Витанов в кулоарите на парламента, предава НОВА.

"Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем, необходим е общоевропейски отговор и инициатива", подчерта той. "Страната ни може само да реагира, докато войната продължава. Ако спрем 99 дрона, то стотният ще удари. Досега са ударени над 460 кораба", подчерта политикът.

„Логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега това се потвърждава”, каза Витанов. Депутатът отбеляза, че се провежда и съвет за сигурност към Министерски съвет.

Витанов обясни, че страната ни не разполага с необходимата антидрон защита. Той каза, че протоколът на НАТО се следва изцяло, премиерът ще разговаря с Марк Рюте, за да се набележат мерките. Депутатът отбеляза, че до този момент чл. 4 не е използван.

Витанов подчерта, че България е повдигнала въпроса за сигурността на Черно море на общоевропейско равнище. По този въпрос се работи. Той беше категоричен, че властта не пренебрегва проблема с корабоплаването.

СДС излезе също с позиция по случая. От формацията заявиха, че категорично осъждат "агресивната политика на Русия в Черно море и пиратските удари по мирни търговски кораби".

"Призоваваме българското правителство да вземе всички необходими мерки в

рамките на НАТО! Русия не признава добронамерено поведение, каквото има българското

правителство към нея, а го счита за слабост. Българските политически сили трябва да се обединят в тази изключително напрегната ситуация по нашата източна граница. България не може да се справи сама. Това е въпрос на колективна сигурност", пише още в съобщението.

От ДПС посочиха, че "беззъбата позиция на Консултативния съвет за национална сигурност миналата седмица доведе до това – България нищо не каза и нападението отново се случи",

„Цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент“, посочи председателят на партията Делян Пеевски.

Реакция има и от "Демократична България". В позиция от формацията призовават за край на "снишаването" и предлагат пет стъпки, които да бъдат предприети веднага.

"Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона. Втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка", пишат още от ДБ.

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев заяви, че е ясно, че корабоплаване в Черно море няма да има.

"Държавата първо да спре да се преструва, че проблем няма. При предишните атаки Радев каза, че това не било достатъчно сериозен инцидент. Надявам се в момента да е достатъчно сериозен инцидентът", каза той.

Василев подчерта, че страната ни трябва да поиска помощ от съюзниците ни в НАТО, както и да се задействат плановете, изготвени от 2022 г., а именно какво става, ако Черно море е затворено за корабоплаване.

Василев настоя и за директни разговори с Гърция и Турция за алтернативни маршрути на доставките.

Цончо Ганев от „Възраждане” заяви, че България е участник във войната и то не от сега. Той припомни за предходната атака срещу корабите, както и за украинския дрон, който падна у нас.

„България беше атакувана и от двама украински офицери, които бяха заловени от ДАНС. Делото е засекретено, но то върви. Двамата са заловени с оборудване за подготовка на друг атентат в газозарпределителен хъб, който се намира на територията на страната ни”, каза още депутатът.

Ганев отбеляза, че трябва да бъдат спрени доставките на оръжие за Украйна, да бъде прекратен договорът, който беше подписан с Киев по време на кабинета „Гюров”, да бъде спряно участието на страната ни във всякакви спогодби, по които се отпускат средства на Украйна и също така да бъде спряна издръжката на украинците, които живеят у нас.