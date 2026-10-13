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Любомир Николов: Служители на гранична полиция извършиха спасителна операция в условията на много бурно море

Любомир Николов: Служители на гранична полиция извършиха спасителна операция в условията на много бурно море

Главният секретар на МВР добави, че служителите са рискували живота си

Главният секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че служители на гранична полиция са предприели спасителна операция в условията на много бурно море след получаването на сигнал за трети атакуван с дронове кораб недалеч от бреговете на България.

Николов говори на брифинг във Варна по повод поредните атаки срещу търговски кораби край бреговете на България днес. 

"Незабавно бе пристъпено към спасителна операция с цел изваждане на моряците от пострадалия кораб. В резултат на нашите незабавни действия в условията на много бурно море, рискувайки живота си, служители на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на ударения най-вероятно от 3 дрона кораб", каза Николов.

Той съобщи, че са били спасени 15 моряка, от които 8 азербайджанци и 7 украинци. Към настоящия момент с конвой от служители от Областна дирекция Варна 8 от лицата са настанени във варненски болници. 

"Четири часа след това отново получихме информация за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец, който в момента не можем да кажем категорично е потънал, но няма сигнал от него. Преминаващи търговски кораби са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж", каза Николов.

Той посочи, че веднага след приключване на първата спасителна операция корабът на Гранична полиция се насочил към мястото на потъналия кораб вече, за може да претовари бедстващия екипаж и да го докара тук.

Сега разговаряме с всички членове на екипажите, които ще настаним временно в България, за да установим всички факти и доказателства относно случилото се, каза главният секретар на МВР.

Николов посочи, че моряците са казали, че са забелязали дронове, които са оградили кораба.

Той добави, че все още не може да каже каква е националността на моряците от втория кораб. 

 

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